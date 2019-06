Gerardo Ramos se irrita ante preguntas de periodistas sobre el tema Danny Acosta

El gerente de la Selección de Honduras, Gerardo Ramos, perdió por un momento la calma ante las constantes interrogantes de los periodistas que cubrieron la llegada de la Bicolor tras fracasar en su intento de llegar lejos en la Copa Oro 2019.

"Más todavía, está claro", respondió Ramos ante la pregunta formulada por un periodista respecto al tema de Danny Acosta. Añadió a esa respuesta que "de varios de los requisitos había que firmar una nota y decidió no firmarla, quería pensar las cosas a raíz de que se lo aconsejó su padre y su contratista".

El dirigente aseguró que "el trámite queda parado" aunque "mientras siga siendo un futbolista profesional, esté en óptimas condiciones y lo requiera el técnico" seguirá en el radar de la H.

El empleado de la Fenafuth, quien mencionó que si Acosta "está dispuesto, se continúa el trámite" para cambiarlo de la Federación de Estados Unidos a la hondureña.

Consultado por otro comunicador en relación a las palabras de Danilo Acosta padre sobre que fue una "mala práctica", Gerardo se limitó a decir "el que no sabe cómo se hacen las cosas no puede juzgar" y todavía espetó a quien lo interrogaba.

"¿Vos sabés cómo se hace la práctica para cambiar a alguien de Federación?", consultó, a lo que el periodista de DIEZ respondió "no" y repreguntó diciéndole "¿puede explicármelo?" . La respuesta fue deslucida: "No tengo tiempo de explicarlo".

La siguiente pregunta vino de un tercer periodista y encontró mejor ánimo del gerente de la Bicolor, aunque fue requerido nuevamente por respuestas en torno a lo ocurrido con Acosta: "Gerardo, nosotros le preguntamos no para que se moleste", le dijo nuevamente un periodista.

Acorralado, el directivo amplió respecto al tópico manifestando que "no me molesto, es lo que querés ver, hemos hablado de ese tema, no firmó una nota, cada quien va a defender su punto de vista, es normal que el papá va a atender las llamadas de ustedes y les conteste porque es el hijo, es normal que no esté de acuerdo con lo que yo diga", lanzó.

A partir de ahí no quitó el dedo del renglón y fue más abierto. "Con lo que dije que no firmó se vio afectado su muchacho, no puede decir que es una mala práctica porque no sabe cómo es el trámite, sin embargo, le doy la razón en que cometimos el error de traerlo sin haber hecho el cambio de Federación, perdimos tiempo y dinero", lamentó.

Ramos garantiza que ellos "cuando el profesor (Fabián Coito) lo convocó se comenzó a hacer el proceso, es un comité que lo decide y Fifa estuvo parada por su Congreso; unos cuatro o tres días nos llevó"

DANNY ACOSTA FIRMÓ DOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE

Gerardo Ramos siguió argumentando lo ocurrido, según la Fenafuth y comentó que "el jugador colaboró y me firmó dos notas anteriores, pero Fifa pidió que fuéramos más explícitos en esa nota y es cuando el jugador ya no la quiere firmar".

El encargado de la parte gerencial de la Selección Nacional expresó sobre la negativa de Danny que "por qué razón no lo se, él venía con todas las intenciones y después cambió de parecer".

Aclara que en el ente no existe "ninguna frustración" por el fracaso en repatriar al futbolista del Orlando City de la MLS, dejando la puerta abierta a éste.

"Lo que me dijo fue que quería pensar las cosas y afianzarse en su club, pero le dije 'firma y si no está tu permiso para jugar el viernes (en la derrota 1-0 con Curazao) te regreso a tu equipo y cuando estés bien en tu club ya vas a estar en la Federación hondureña y te traigo', pero me dijo que esperara, lo espere cuatro días hasta que no se pudo y tuve que decirlo porque había que mover al jugador", concluyó.