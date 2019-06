Llega el argentino Jonathan Ferrari, nuevo fichaje del Olimpia

Jonathan Ferrari, nuevo refuerzo del Olimpia llegó este mediodía a Honduras para integrarse a la pretemporada del Club en Siguatepeque, donde trabajan desde el pasado fin de semana de la mano de Pedro Troglio.

Se marcaban las 12:30 en el reloj del aeropuerto internacional de Toncontín, cuando salió el defensor con una vestimenta extravagante que llamó la atención de los presentes, pero con el animó a toque de ponerse a las órdenes de los melenudos.

"Contactaron a mi representante y se dio la charla, rápido me gustó la idea y nos pusimos de acuerdo, tuve la suerte de jugar con un salvadoreño y me asesoró del fútbol centroamericano, se que son torneo diferentes pero es muy complicado y muy físico, voy a tratar de hacer lo mejor", fueron las primera palabras del jugador.

Al ser consultado si conocía algo del Olimpia, el defensor fue claro: "Muy poco, las cosas sucedieron muy rápido y me puse a ver y averiguar del club lo que pasó los dos torneos anteriores, vengo a ganar todo y a poner al equipo donde merece", enfatizó.

Jonathan Ferrari a su llegada al país para incorporarse al Olimpia.

Sobre su palmares, Ferrari explicó que no ha tenido la oportunidad de ser campeón en primera división pero que en China conquistó un ascenso.

"No tengo la dicha de salir campeón en primera división, si logré un ascenso en China, en Argentina lo mismo, ojalá que este sea el primero", detalló.

Jonathan describió sus habilidades como defensor: "Me destacó bien técnicamente, son el típico defensor rudo, fuerte, me han dicho poco del club, Matías Garrido es mi amigo y pues eso servirá, el entrenador nunca me ha dirigido pero se que en argentina es uno de los grandes, vengo por un años al equipo", arguyó.

Además fue consultado por los fichajes que llegaron el torneo anterior a los blancos y que no rindieron los frutos esperados.

"Es muy difícil adaptarse, creo yo lo hará más rápido, tengo la presión de llevar el apellido del que fue el presidente", bromeó.