Jonathan Rougier se nacionalizará hondureño y piensa en la Selección Nacional

El portero argentino Jonathan Rougier, llegó al país luego de unas vacaciones para unirse a los trabajos de pretemporada del Club Motagua, actual campeón de la Liga Nacional.

El guardameta de los azules atendió a la prensa que estaba presente en el aeropuerto a su llegada a Tegucigalpa y dio la noticia. Confirmó que se va a nacionalizar.

"Lo estuvimos hablando un poquito, antes de irme, con la directiva de Motagua y ellos están también por ahí un poco entusiasmados, hay que esperar, el tiempo dirá y predispuestos estamos todos, las dos partes", dijo el jugador sudamericano.

Rougier dejó claro que lo han tratado muy bien en tierras hondureñas y es por ello que existe ese deseo de obtener la nacionalidad hondureña.





“Es un objetivo, algo que me gustaría, no solo por el ámbito deportivo, sino por lo bien que me he sentido todo este tiempo, lo bien que me ha tratado la gente de aquí de Honduras y creo que sería un privilegio ser un hondureño más", resaltó.

Lógicamente, ante esta posibilidad, Jonathan Rougier podría ser tomado en cuenta en la Selección Nacional de Honduras, que cuenta con Buba López como titular. El portero de los azules fue claro y no esconde que quiere ser tomado en cuenta.

“No hay que ser hipócrita y eso no pasaría al segundo plano, creo que sería algo muy importante y muy lindo (ser llamado a la Selección), sería cuando estemos predispuestos estar a la orden si soy del gusto del entrenador (Fabián Coito)", dijo sobre la Bicolor.

MÁS DE ROUGIER:

EL TRIPLETE CON MOTAGUA

“Sí, es lo que queremos todos y seguramente vamos a trabajar para eso, también tenemos Concacaf que algo pendiente que nos quedó en la última edición, así que va a ser muy importante estar bien en todos los aspectos”.

"Vamos a pelear, vamos a dejar todo en la cancha como lo hemos hecho siempre, vamos a buscar ese sueño que tenemos todos del tricampeonato y vamos a ir por esa espinita que quedó en la Concacaf pasada y bueno, mejorar en todas las competiciones que tenemos".

LA LLEGADA DE TROGLIO AL OLIMPIA

"Ha hecho cosas importantes como jugador y como técnico, creo que le va a dar un toque extra a la liga, está en las principales redes y ámbitos deportivos de Argentina, se ha hablado mucho y eso le hace bien al fútbol hondureño".