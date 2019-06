Chicharito Hernández dejaría el West Ham y volvería a España

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández dejará el West Ham de Inglaterra. El futuro del futbolista estaría en España.

Mercado: Barcelona con nuevo fichaje, Real Madrid vende a crack y Rigo Rivas suena en Alemania

"Creo que tanto West Ham como yo decidimos que lo mejor para mi es salir", dijo Hernández en un videblog que realizó para su canal en YouTube.

Chicharito militó en la temporada 2014-15 en Liga Española con el Real Madrid donde anotó nueve goles. Según Diario Récord, regresará, pero no a un equipo grande.

El atacante arribaría a España para vestir la camisa de un equipo de media tabla hacia abajo.

El ex del Manchester United informó que tiene dos representantes, uno que se encarga de sus asuntos en México, y el segundo que se encargará de encontrarle acomodo en España, aunque mencionó que de no encontrar algún otro club, no tendría problema en seguir como jugador del West Ham.

"Laurent Roman es parte del equipo y es el que está más involucrado, es español y por lo tanto tiene más conexiones aquí, y él me está ayudando a buscar un club al que me pueda mover y si no, me quedo en West Ham sin problema y feliz, aún me queda un año", cerró.