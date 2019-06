Dudamel da la clave de como Venezuela debe frenar a Lionel Messi

Lionel Messi es uno de los futbolistas que a los defensas no les gustaría marcar ya que el argentino en esa zona es muy peligroso.



El entrenador de Venezuela Rafel Dudamel, habló en la previa del partido de cuartos de final ante Argentina el viernes y dejó en claro cómo deben sus jugadores enfrentar a la albiceleste y en especial a Messi.





"Es especial jugar contra Messi porque te genera un incentivo, una motivación adicional para cualquier futbolista. Es tan especial y diferente que sus propios compañeros no han sido capaces de disfrutarlo", señaló.







Para Dudamel el '10' del Barcelona "es el mejor de la historia" y lo único que le pide a sus jugadores es que dejen de admirarlo y se concentren en el partido.



"Todos terminan admirándolo. Es tanta la admiración excesiva, que muchos incluso se paralizan, tanto compañeros como técnicos. Nosotros, como rivales, entendemos que es momento de competir y admirarlo luego, cuando se ponga la de sus club", expresó el míster de la Vinotinto.



Venezuela tendrá la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en la Copa América si elimina este viernes (1:00PM) a la albiceleste en los cuartos de final.