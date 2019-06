Oficial: Harold Fonseca se convierte en el cuarto fichaje del Olimpia

Olimpia no para y sigue moviendo el mercado de piernas en el fútbol hondureño. No conformes con las contrataciones de los argentinos Jonathan Ferrari y Matías Garrido, además de la incorporación del experimentado defensor Johnny Leverón, ahora se suma el portero Harold Fonseca.

Ante los constantes rumores de la adhesión del arquero a la plantilla merengue, este jueves se confirmó que Fonseca defenderá la meta olimpista por los siguientes dos campeonatos de la Liga Nacional de Honduras.

De esta manera, el espigado cuidavallas se convierte en la cuarta alta del León de cara al Torneo Apertura 2019 y peleará la titularidad con Edrick Menjívar.

Sin embargo, Olimpia no desistiría y seguiría buscando reforzar su plantel. Además de las negociaciones con Cristian Maidana, los melenudos recibirían de nuevo a Brayan Beckeles y Michaell Chirinos, en caso que estos no obtengan una buena oferta del extranjero.