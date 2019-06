Copa América: Un niño revela lo que hace Messi durante el himno de Argentina

La selección de Argentina enfrenta este viernes a Venezuela por los cuartos de final de la Copa América 2019 y previo al esperado encuentro, un pequeño seguidor reveló lo que hace Messi mientras suena el himno de la Albiceleste.

Messi explicó hace un tiempo la razón por la que no canta las sagradas notas de su país cuando le toca jugar con la selección. ''Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez. Cada uno lo vive a su manera'', dijo el delantero, y desde entonces su actitud genera todo tipos de comentarios.

Sin embargo, un niño de 11 años desveló lo que realmente hace la 'Pulga' cuando suena el himno. ''Está con la boca cerrada y lo tararea. Es cierto, no lo canta, pero lo tararea'', aseguró Tomás Chávez, quien saltó al campo de la mano de Messi y vivió ese momento antes del partido contra Qatar.

El pequeño Chávez agregó que su sueño era conocer al delantero en la Copa América. ''No hay palabras para describirlo. Es una sensación que nunca más la voy a poder sentir. Cuando vino me acarició la cabeza y se rió. Yo lo abracé, le dije un montón de cosas. Le dije que lo amaba, que es mi ídolo. Que siempre lo había querido conocer y no había tenido la oportunidad'', explicó.

Por último contó otra divertida anécdota que vivió con Messi antes de dicho compromiso. ''Fue increíble cuando vino. Lo abracé y la mano de él era más grande que mi cabeza (risas). Antes de salir a la cancha les dijo ‘vamos muchachos, vamos muchachos’. Después se fue a saludar a los árbitros, a los jugadores de Qatar y a todos los niños que estaban ahí'', cerró.