Esteban Espíndola: “Siento que esto es una revancha, lo tomo con una alegría enorme”

Esteban Espíndola será jugador de Marathón por dos torneos. El exOlimpia retornará a Honduras luego su paso por los merengues donde mostró un buen nivel.

El zaguero central reaccionó luego de su fichaje con los sampedranos en el programa radial Sin Anestesia y aseguró que esto lo toma con mucha alegría y que se brindará al máximo por la camiseta verde.

“Lo tomo con una alegría enorme, que Marathón se haya fijado en mí, feliz de este retorno a Honduras. Estuve en competencia y he estaod entrenando de forma personalizada, es un desafío para mí. No guardo nada, conocí una afición que abrazó, hoy me debo a Marathón y lo defenderé, es por un año y lo bueno es que estaré en un equipo que juega copas internacionales, lo poco que me tocó conocer de Honduras es un club grande”, indicó.

El argentino agradeció nuevamente a Olimpia por haberle abierto las puertas y al mismo tiempo menciona que dejará todo por la camiseta del Monstruo.

“Uno toma el desafío con muchas ganas, Marathón se ha reforzado bien y hay que trabajar duro y con las expectativas. Olimpia fue la puerta para conocer Honduras, me tocó conocer una afición que me saco el sombrero y gente maravillosa, hoy voy a un club con mucha exigencia, trataremos que la readaptación sea lo más rápido posible”.

Para concluir, Espíndola aclara que su salida de Olimpia no se dio por un tema de lesiones como se manejó y que eso no le gustó.

“La afición de Marathón me ha mandado muchos mensajes y el club está en una etapa donde se quiere crecer. Totalmente falso (lo de la lesión) y ustedes lo van a ver, en ningún partido me bajé por lesión, siento que esto también es una revancha, uno quiere mostrar que estamos sanos. Cuando hay cuestiones de salud no me gusta”.