Proyecto de pentagonal en Liga Nacional será revisado a petición de Motagua

En San Pedro Sula se efectúa en estos momentos la Asamblea de Liga Nacional donde tomará posesión Wilfredo Guzmán como presidente. Otro de los puntos en agenda es el tema de la pentagonal, pero ha dado un giro pues el formato en mención podría no desarrollarse.

Los azules expusieron sus fundamentos del porqué este formato no es beneficioso y dijeron: “Con respecto al nuevo formato que se pretende aprobar con la pentagonal, Motagua no se opone a los cambios si es para contribuir. A principios de los 90 ya se jugó con este formato, formato en el cual Motagua fue campeón y subcampeón, habían equipos que cuando un equipo tenía perdido uno o dos juegos ya los otros no tenían ningún interés”, manifestó Elmer Perez, delegado del conjunto azul.

Y abonó: “Esos partidos donde no hay interés generan déficit, el formato que se ha venido desarrolando desde el 96 es el mejor, debemos discutirlo y no solo aprobarlo, esto es con la opinión de cada uno de los delegados y se deben tomar a consideración”.

Seguidamente se puso en votación el considerar el proyecto y solo dos clubes se opusieron a discutirlo: Real España y Olimpia. Los demás equipos tomaron a bien que se estudie la viabilidad del proyecto de pentagonal y en las próximas horas se puede ratificar o no que se juegue con este formato.