Óscar Salas: “Ya hace tiempo venía pidiendo esta oportunidad de poder estar aquí”

Óscar Salas brindó su primeras palabras como jugador de Motagua, el volante exOlimpia y Juticalpa agradeció a la directiva que le brindaron pues era un sueño que él esperaba cumplir.

Las redes sociales de Motagua compartieron el video y fue ahí donde Salas no ocultó su alegría por haber llegado al equipo de sus amores.

“Primero gracias a Dios y gracias a la institución por poder estar aquí, muy contento y muy alegre. Ya hace tiempo venía pidiendo esta oportunidad de poder estar aquí, hay muchos sueños que uno desea cumplir y con Motagua el tricampeonato se puede lograr”, inició contando.

¿Cómo fue el contacto o llamada que le hicieron?, le preguntaron, a lo que él respondió:

“Espero poder ayudar y así cumplir dentro de la cancha, sentí una alegría enorme la verdad, estaba jugando play en la casa cuando me llamaron y la verdad muy alegre y emocionado, llamé a mi mamá y le conté”.

Y agregó: “Quiero aportar lo mejor al equipo, estar unidos y apoyarlo en lo que uno pueda. Debo agradecer a la afición que me pidió. Gracias a la gente de Motagua, esperen lo mejor de mí, Óscar Salas va a ser diferente y va a subir su nivel”.

Para concluir, Salas desvituó que le haya pedido a la directiva darle la camisola número 20 de Amado Guevara, número que no ha sido usado desde que el Lobo se retiró.

“Eso es falso, totalmente falso, la verdad yo no puedo venir a exigir un número que es de un ídolo para Motagua y la verdad yo no he hecho esa petición”.