Messi y su dolorosa autocrítica por el nivel que está mostrando en Copa América 2019

El argentino Lionel Messi volvió a hablar en zona mixta luego de la clasificación a semifinales de la Copa América 2019 y se hizo una fuerte autocrítica por el nivel que ha mostrado en la competencia. Además, no se mordió la lengua para señalar el pésimo nivel de las canchas.

''Mi nivel no es el mejor, no estoy jugando como esperaba... Los partidos se dan así, no se puede jugar mucho, es más complicado para los que queremos atacar, para conducir y eludir rivales. Se junta mucha gente en el medio también, lo importante es que se ganó'', expresó el capitán de la Albiceleste.

Sobre las semis que disputarán ante el local Brasil, el argentino aseguró que ''es difícil decir un favorito en Brasil-Argentina, más en la situación de esta Copa América, que está todo muy igualado. Ellos son locales y tienen que salir a mostrarle a su gente. Hace tiempo que están con este proyecto. Tienen varios jugadores con el mismo técnico y la misma idea. Es un partido igualado como todo Brasil-Argentina''.

Y agregó: ''Será un partido muy duro, muy difícil por lo que tiene Brasil, en lo colectivo e individual. Está todo muy igualado en la Copa América y vamos a pelear''.

La 'pulga' también reconoció el trabajo que ha hecho su técnico, Lionel Scaloni. ''Hay un grupo de chicos muy buenos, más allá de lo futbolístico. A nivel humano se armó un grupo muy lindo. Lo veo muy unido con su cuerpo técnico y con nosotros. Tenemos un objetivo y vamos juntos de la mano''.

Por último, Messi disparó contra el estado de las canchas. ''Las canchas realmente son muy difíciles, no favorecen al buen juego. Están en mal estado, son una vergüenza. La pelota parece un conejo, es difícil controlarla, no puede ser que estén así para la Copa América'', cerró.

