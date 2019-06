Gustavo Matosas sobre la eliminación de la Copa Oro: "El resultado no puede ser más que positivo"

El seleccionador de Costa Rica, Gustavo Matosas, elogió el gran partido que el combinado nacional tico jugó ante México en los cuartos de final de la Copa Oro 2019 que perdieron por penales 5-4 después de haber concluido los 90 minutos y la prórroga con empate 1-1.

"Costa Rica se va fortalecida. Hoy es un día que están aprendiendo. En el fútbol no hay misterios, son los jugadores. Después los técnicos ponemos la táctica y la disciplina", analizó Matosas.



Más allá de la eliminación, el timonel uruguayo opina que la escuadra costarricense mostró su mejor versión y también jugó su mejor partido desde que llegó al torneo de selecciones más importantes de la Concacaf.



"Cuando uno puede vivir la experiencia de llegar a un equipo donde había temor a jugar con libertad y demostrar toda la clase que tenía y luego ver lo que sucedió este sábado en el campo, entonces el resultado no puede ser más que positivo, al margen de la derrota", destacó Matosas en rueda de prensa.

Para el entrenador charrúa, la derrota ante Haití dejó grandes lecciones para que el desempeño ante los mexicanos fuese diferente en el terreno de juego.

"Desde el propio compromiso del grupo, cuando analizamos lo que había pasado con Haití, creo que eso fue un ejercicio muy sano que hicimos todos en el grupo y eso ayudó a que hoy el ritmo y el nivel se mantuviera en los noventa minutos".



También insistió en la calidad y los buenos jugadores que hay en Costa Rica, y de ahí la necesidad que los profesionales realmente se crean todo el potencial que poseen.



"Esto es una cuestión de jerarquía de jugadores. Cuando llegué le dije a los futbolistas: 'Ustedes tienen que creérsela más, tienen que sentirse más importantes de lo que ustedes creen'. Los veía medio temerosos y hoy sacaron esa jerarquía que yo espero de este grupo, así que creo que Costa Rica se va fortaleciendo como grupo". Y añadío: "Jugamos con la identidad del grupo que buscamos ser".

Además aprovechó para agasajar a los rivales por el pase a las semifinales del certamen.

"Felicitar a México porque ganó en los penales, ganó en definitiva. Todas las felicitaciones para ellos."