Tata Martino ataca: "El arbitraje fue malo y ese silbante va a pitar la final"

México sufrió más de la cuenta para vencer a Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro 2019.

El partido se tuvo que ir hasta los lanzamientos de penal y el Tata Martino, DT de los aztecas, sacó sus conclusiones tras el compromiso.

"México puso fútbol en la cancha, merecimos ganar el partido gracias a nuestro fútbol, los jugadores que ingresaron de cambio lo hicieron muy bien, eso me permite tener un gran abanico de posibilidades. Guillermo Ochoa hizo la atajada del partido, pero el partido que jugaron todos fue sensacional", aseguró el estratega argentino.

Asimismo, Gerardo Martino no miró de menos a la selección de Costa Rica, que por poco elimina al Tri del certamen.

"Costa Rica es un excelente equipo, pero me parece que el partido lo jugamos como para haber ganado en 90 minutos, El desgaste físico tras 120 minutos de partido, será factor de cara a nuestro siguiente partido", agregó.

El trabajo del árbitro en el Estadio NRG, fue de lo más comentado durante todo el compromiso y el Tata fue claro. Mostró su molestia y criticó que se juegue sin VAR.

"El arbitraje fue malo. Yo me voy a perder el próximo partido y tal vez este árbitro va a pitar la final. Es increíble que se juegue sin VAR. Las cosas hay que decirlas", subrayó.

Durante los penales, hubo una curiosa imagen del DT de México mordiendo una cadena que andaba. Él explicó todo.

"En los penales estaba mordiendo una medallita que me dio mi mamá, no me gusta pedirle nada de fútbol, pero de pronto cuando se necesita algo, se lo pido a la vieja", concluyó.