Andrés Guardado: "No entiendo por qué en Concacaf no se utiliza el VAR"

Andrés Guardado, capitán de México, criticó el arbitraje del panameño John Pitti en los cuartos de final de Copa Oro 2019 ante Costa Rica y cuestionó a Concacaf por no utilizar el VAR.

"A mí no me gusta criticar al árbitro, pero si dejo la pregunta, si ya está la herramienta del VAR, por qué no utilizarla en la competencia. En todos lados ya se está utilizando, no entiendo por qué en Concacaf no se ha hecho". dijo tras el encuentro.

El Tri avanzó a semifinales del torneo de forma sufrida tras vencer 5-4 en penales a los ticos en un encuentro donde Pitti pitó un penal inexistente en favor de los centroamericanos.

"A nosotros también nos sirve para ese mito que hay de que a México siempre se le ayuda, para eso está ahora esa herramienta, que a muchos les gustara, a otros no, pero es verdad que ayuda a hacer más justicia dentro del fútbol. Pero ahora el árbitro se equivocó para los dos lados", dijo.

México comienza ahora a pensar en el partido de semifinal ante la sorpresiva Haití el martes 2 de julio en el State Farm Stadium de Phoenix.