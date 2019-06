Cristian Maidana: "No voy a cualquier club, es el más grande de Honduras"

Cristian Maidana, mediocampista argentino y nuevo refuerzo del Olimpia dio sus primeras palabra tras su fichaje por los blancos en donde anunció su llegada a territorio catracho para el próximo miércoles 3 de julio.

Maidana además confesó que ya quiere empezar a trabajar con el equipo merengue de la mano de Pedro Troglio.

"La verdad estoy ansioso para llegar, todo estaba para poder llegar hoy (domingo) pero tuve inconveniente con los pasajes. Salgo el martes de Brasil y llegaré el miércoles para ponerme a disposición del técnico y meterme rápido".

El volante aseguró que Boniek García y José Escalante le hablaron muy bien del Olimpia en su estadía en el Houston Dynamo.

"Voy a un equipo grande, Boniek García y José Escalante me hablaron muy bien del equipo, que era el más grande de Honduras. Cuando me llamaron no lo dudé, hablé con el Sportivo Alagoano, aceptaron lo que expuse y ahora a ganar esa copa 31", contó.

Sobre el entrenador Pedro Troglio y sus virtudes como jugador, el fichaje olimpista agregó: "Yo a Pedro lo conozco porque lo miraba en el fútbol argentino como trabaja, como entrena, es apasionado por los equipos que dirige. Soy un jugador técnico y mentalmente trato de que antes que llegue la pelota tener una jugada preparada, trato de ser muy habilidoso, me gusta asistir a la gente".

¿Qué fue lo que le motivó venir a Honduras?

"Que esté Pedro (Troglio) en el equipo es algo bueno para mí y para la gente de Honduras. No voy a cualquier club, voy al más grande de Honduras. Este es un desafío para cualquier jugador, eso me gustó. Olimpia es un equipo que siempre está peleando campeonato, hace tres años no le va bien", dijo a Cinco Deportivo.

Cristian argumentó que llega al conjunto melenudo arriesgando la parte económica pero está contento de ser parte de los blancos.

"La verdad que sí, se arriesga la parte económica pero esto lo hablé con mi familia que era lo mejor para nosotros y máximo trabajar de la mano de Troglio. Estoy contento con este paso que doy, trataré de hacer las cosas bien para quedarme mucho tiempo en Honduras", arguyó.

En cuanto la adaptación de venir a jugar a Honduras, Maidana fue claro: "Estaba en pretemporada con mi equipo en Brasil, no quiero llegar y empezar como nuevo, no quiero perder esta oportunidad".

Sobre Boniek García y José Escalante

"Cuando me dijeron de llegar a Olimpia me acordé de Boniek, estuvimos jugando juntos mucho tiempo y la verdad que era el mejor compañero con el cual me entendía, solo era una mirada y ya sabíamos donde estaba el balón. En cuanto a Escalante es un jugador joven le va muy bien en Canadá y me contaron bonitas cosas de Olimpia y cuando les conté me dijeron no lo dudés", cerró.