'Tata' Martino revela el amuleto que le ayudó a México para eliminar a Costa Rica de la Copa Oro

Tras la sufrida clasificación de la selección mexicana a las semifinales de la Copa Oro 2019, el entrenador Gerardo Martino contó la anécdota del amuleto que le ''ayudó'' para que su equipo venciera a Costa Rica en la tanda de penales.

Así fue la tanda de penales que clasificó a México a las semifinales de Copa Oro

Durante el momento cumbre que definía el boleto a la siguiente ronda, el 'Tata' colgaba una cadena que contenía una medalla y a la cual se metía en la boca.

''¿El amuleto? Se trata de la medalla que es de mi mamá'', explicó, con una sonrisa el seleccionador de México. "Me la regaló mi mamá, que después falleció'', agregó.

Martino explica que no le gusta pedirle por el fútbol, pero que en varias ocasiones lo ha hecho y le ha pedido toda la ayuda.

''No me gusta pedirle para el fútbol, pero por alguna cuestión, por ahí llamo a la vieja (a su mamá). A veces, cuando puede, me ayuda'', cerró el técnico argentino.

Por otro lado, el 'Tata' fue consultado por el VAR, que no está implementado en la Copa Oro. ''Es increíble que se juegue sin VAR. Las cosas se tienen que decir. El arbitraje fue malo. Yo me voy a perder el próximo partido y tal vez este árbitro vaya a pitar la final'', sentenció.

La siguiente tarea para la selección azteca será eliminar a Jamaica en semis el próximo martes.