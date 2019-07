Óscar Salas: "Estar en el equipo que uno quiere me hará dar el extra"

Dicen que los sueños se cumplen, o al menos hay que trabajar duro para llevarlos a la realidad. Aun estando en Olimpia, Óscar Salas no ocultó ser Motagua y ahora esto en una realidad.

El volante era una de las contrataciones que la afición azul más pedía, su buen torneo con Juticalpa subió los bonos para efectuarse este fichaje el cual se cerró el jueves de la semana pasada.

Diez charló con el mediocampista y mandó un agradecimiendo a la gente que solicitó en redes sociales su contratación.

“Primero gracias a Dios, va a ser algo bonito estar en la institución que quería, la verdad que es un reto grande porque vienen de ser bicampeones y eso se respeta. Habíamos tenido pláticas con ellos y se dio la oportunidad, también gracias a la afición que lo pedía. Estaba preocupado y pensaba que no iba a agarrar equipo, ahora hay que aprovechar esta oportunidad, a partir de ahora soy motagüense y debo trabajar fuerte”, inició contando.

Su felicidad se nota, era la oportunidad que buscaba en suelo nacional y eso lo reconoce, Salas lanza unas palabras que harán ilusionar a todo el motagüense.

Óscar Salas durante la charla que tuvo con Diez. Foto: Efraín Salgado.

“El profe Diego tuvo unas palabras conmigo, pero vamos a esperar a que él venga para poder conversar más. La directiva me habló y se dio la oportunidad, esto es profesionalismo y tenemos que estar donde nos sentimos bien, en Olimpia estaba bien y di lo mejor, al estar en el equipo que uno quiere me hará dar el extra que puede brindar Óscar Salas”.

El volante recuerda sus últimos días en Olimpia, institución de la cual parecía iba a salir hace un año, a pesar de lo sucedido solo tiene agradecimiento para ellos.

“Parecía que yo no seguía por cuestiones personales, en ese momento me llamó Osman y regresé al equipo, no tengo por qué negarlo que siempre fui Motagua. Olimpia es un equipo grande, me abrieron las puertas y gracias a ellos también. La decisión de mi salida la tomó el profesor Keosseián al no tomarme en cuenta y por eso se da mi salida de Olimpia”.

Avanza la charla y el nuevo jugador azul confiesa que, en sus inicios con Olimpia, pudo haber dejado el fútbol por las pocas oportunidades que habían en ese momento, fue perseverante y llegó a consolidarse.

“Ahora viene un Óscar Salas distinto, será mucho mejor. Una vez iba a tomar la decisión de no jugar al fútbol, en ese momento mi mamá me dijo que continuara. No había oportunidad en ese momento, fue iniciando en Olimpia, pero luego se dio la oportunidad y me consolidé en el club”.

El volante aseguró que si le anota a Olimpia, lo celebrará y hasta podría besar el escudo azul. Foto: Efraín Salgado.

¿Qué sueñas? ¿Qué anhelas ahora?, se le preguntó: “Quiero ser campeón, quiero un campeonato con Motagua. Antes tuve la posibilidad de ir a Portugal pero se cayó la oportunidad. Anhelo estar en la selección y voy a trabajar bien para estar en la selección”.

Otra interrogante por hacer es si salió mal o con algún resentimiento hacia la gente de Olimpia, no es así pues agradece por la forma en cómo se portaron con él.

“Yo con la directiva de Olimpia no tengo nada en contra, se portaron bien conmigo y les agradezco, todos tuvieron un bonito gesto y me queda darle las gracias. Muy contento de haber estado ahí, ahí se recuerda los campeonatos. Con Héctor Vargas aprendí mucho, sabe mucho él”.

Y agregó: “Yo agradecido con la gente de Olimpia, muchas gracias por todo. Yo soy un profesional y no me voy a tildar así (traidor), de esto vivo y en su momento defendí la camiseta de Olimpia. Estoy muy agradecido con la gente de Motagua porque ellos también lograron que yo estuviera aquí, daré lo mejor de mí y trabajaré fuerte para estar al mejor nivel”.

Desde ya el volante adelanta que si anota un gol ante Olimpia lo celebrará y no quita que sea besando el escudo del conjunto azul.

Salas firmó contrato con los azules por un año.

“Ahorita Motagua futbolísticamente es el mejor club, el que está arriba de todos. La plantilla que tiene es exquisita y cuenta con buenos jugadores. Todos los goles se celebran, si anoto un gol lo voy a celebrar; puede ser (besando el escudo), se puede celebrar como uno quiera”.

Para concluir, Salas deja entrever el número que le gustaría usar en Motagua, y que él no ha pedido la 20. “Yo no he hecho ninguna petición así, el número 20 se respeta y lo llevó un ídolo de la casa azul, no voy a venir a exigirlo y veré si está mi número, el 26. Hay que ver si está disponible y si lo puedo usar”.

Óscar Salas hará este día su primer entreno con Motagua, los azules comienzan su pretemporada a las 3:00 pm en su sede ubicada en Amarateca.

“Salir al extranjero es uno de los sueño más grandes que quiero cumplir”.