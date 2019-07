Presidente de Real de Minas: dos millones en deuda y una semana para pagar

La directiva de Real de Minas enfrenta un inicio de semana crucial a merced de la pretemporada traducido en la deuda de hasta siete meses que tiene con varios de los futbolistas de la primera plantilla.

Según el presidente de los mineros, estarían completando el pago de los mismos durante el transcurso de la semana.

“Esta semana vamos a cancelar la deuda pendiente con la plantilla”, dijo a Diez el presidente, Gerardo Martínez.

Según se conoció son “al menos 2 millones de lempiras” que se le debe a la plantilla. Actualmente el equipo tiene una planilla de 650 mil lempiras mensuales con todo y el cuerpo técnico.

En cuanto al tema de fichajes de cara al Torneo Apertura 2019 ha sido claro en que “el tema de fichajes pasa por las decisiones del cuerpo técnico, ellos serán quienes decidan cuáles quieren”.

“Yo creo que lo importante es la voluntad de los jugadores. Un jugador caro no te va a garantizar que te va a salvar del descenso. Olimpia hace grandes inversiones y no quedan campeones. No es por el dinero que lo jugadores son buenos o malos”.

En lo demás dijo que “esta temporada vamos a apuntarle a la pentagonal. La campaña anterior no se logró por errores puntuales de nosotros”.

El director técnico, Raúl Cáceres comenzó con los trabajos de escauteo la semana anterior. Actualmente el equipo A no ha se presentado, determinación que tomaron hasta que se haga efectivo el pago.