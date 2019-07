Benigno Pineda tras llegar a la Comisión de Arbitraje: "Como dirigente será más complicado"

El ex árbitro nacional y ahora encargado de las designaciones arbitrales de la Fenafuth para los encuentros de la Liga Nacional, Benigno Pineda, afronta con entusiasmo el reto y adelanta innovaciones en su nueva etapa.



Para el ahora vicepresidente de la Comisión de Arbitraje reconoce que "como dirigente será más complicado", pero no le teme al desafío de reemplazar al mexicano Pedro Rebollar, cuestionado, con y sin razón, en su estancia de dos años en el país.



"Nosotros, el licenciado Jorge Salomón y todo su Comité nos están dando la confianza", valoró en plática con DIEZ el ex juez internacional catracho, quien se hará cargo del departamento de arbitraje de la Federación y coordinará los trabajos con los árbitros de Honduras en lo que refiere a trabajos de cancha, teóricos y planificaciones.



Benigno dice que "estamos listos, ya hemos empezado nuestro trabajo, hemos andado visitando a los árbitros de las filiales de fútbol base como lo son Liga Mayor, Liga 'B', Ligas Menores".

Benigno Pineda compartió trabajo con Héctor Rodríguez, uno de los árbitros más experimentados de la actualidad, quien ahora estará bajo sus órdenes.



A su vez, indica que desde el 1 de junio "hemos trabajado y pre-evaluado físicamente a los jueces de Liga de Ascenso y primera división, más otras programaciones que hemos estado haciendo y presentando en nuestro plan de trabajo a los instructores que trabajan con los árbitros".



Estima que "las experiencias que tuve como árbitro, tanto aquí como internacionalmente va a ser importante transmitirlas, tantos las positivas como las negativas, es importante transmitir esas vivencias para que las cosas buenas las apliquen y las negativas advertirlas y que se preparen".



Pineda cree que "si queremos tener un arbitraje profesional deberíamos tener árbitros dedicados cien por ciento al arbitraje, pero eso significa que el que esté cien por ciento dedicado debe tener un salario y vivir de eso, pero en nuestro país no es así".



Anuncia mayor "competencia interna" entre los 'tocapitos' de segunda y primera división."Hay situaciones que la FIFA aprueba como son los ascensos y descensos en las categorías de árbitros, ejemplo los que tengan las notas bajas descienden al Ascenso y ahí los que tengan las más altas ascienden a Liga Nacional".





PEDRO REBOLLAR, CRÍTICAS Y MELISSA PASTRANA...



Benigno Pineda fue consultado sobre algunos temas relacionados a su llegada y entre estos estuvo el mexicano Pedro Rebollar, las conjeturas del pasado en torno a él en su época de profesional y el recurso humano con el que contará en su mandato, especialmente Melissa Pastrana y Shirley Perelló, quienes sobresalen en el Mundial Femenino de Francia 2019.



"Cada persona hace cosas buenas y se equivoca en algunas; yo creo que don Pedro hizo cosas buenas, a él lo trajo la autoridad, la Fenafuth, no tiene la culpa de haber venido". Eso sí, cree que "lo que le falta al arbitraje es estar más cerca de los árbitros, pendientes de ellos y capacitándolos".

Advierte que "en estos momentos la Liga Nacional, hablando específicamente de esta categoría, tiene 11 equipos, 10 de futbolistas y el otro de los árbitros".

Benigno Pineda tuvo una destacada trayectoria como árbitro y asegura tener la intención de aportarle su granito de arena al arbitraje nacional desde la Comisión de Arbitraje.





Cuestionado sobre las críticas que recibió en el pasado por ser relacionado a algún club en el pasado, Olimpia por citar uno, Pineda se limitó a manifestar que "no nada que decir referente a eso, el arbitraje es así, en mi carrera como árbitro yo cometí errores a favor y en contra de algún equipo, pero me retiré y los errores siguieron, en mi país y otros países".



Pero aclara que con eso "no tengo problema, siento que como dirigente más bien será más complicado porque las críticas siempre van a estar, pero veremos desde este puesto qué métodos podemos implementar. Sabemos que va a haber críticas fuertes y dirigidas, pero estamos preparados para enfrentarlo", lanzó.



Cerró apuntando recordando que "cuando estuve en la Comisión entre 2012 y 2015 Melissa (Pastrana) empezaba; desde que comenzó se destacó y estamos satisfechos con su trabajo, en un fútbol de hombres que se destacara es algo sobresaliente, demostró su real capacidad dirigiendo una final masculina y el papel que está haciendo con Shirley (Perelló) en el Mundial (Femenino) es destacado".