La Concacaf explica por qué no hay VAR en la Copa Oro 2019

Tras las críticas que se desataron después del polémico partido entre México y Costa Rica, la Concacaf ha salido al paso para explicar la ausencia del VAR en esta competición.



El entrenador Gerardo Martino y el capitán de la selección mexicana Andrés Guardado, al verse afectados en el encuentro ante los ticos, cuestionaron la falta del videoarbitraje en el torneo más importante de la región de Concacaf.



Hasta ahora la confederación no había dado ninguna razón sobre la ausencia de esta herramienta que se está utilizando en las demás competiciones menos en la Copa Oro.



El directivo Phillipe Moggio, secretario general de la Concacaf, en un entrevista para Televisa Deportes, reveló los motivos por los que el VAR no fue implementado en este certamen.



"Para nosotros lo importante es que sea una aplicación bien llevada y lo que conlleva es una educación muy profunda con lo árbitros. Y eso toma algún tiempo. Más allá de la inversión tecnológica que es bastante fácil de implementar", explicó Moggio.







Además el secretario general de la Concacaf dio a entender que los árbitros de esta región aún no están preparados para que se aplique correctamente el videoarbitraje.



"Realmente aplicarlo bien, que tenga el entrenamiento necesario los árbitros, eso toma mucho tiempo y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo necesario para aplicarlo bien. Entonces no queremos apresurarnos para tratar de implementar algo y que no nos salga bien", finalizó el dirigente.