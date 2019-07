"Tata" Martino: "No sé si he visto tantos partidos de Copa América con el nivel del México-Costa Rica"

A pocas horas para el México-Haití por las semifinales de Copa Oro 2019, Gerardo "Tata" Martino habló del rival de turno y del nivel que ha visto en el torneo.

"¿Descanso en una semifinal?, nadie se quedaría afuera por descanso. Lo que sí trataremos es evitar los riesgos, tampoco es que tengamos la certeza de que todo vaya a salir como lo pensamos. Bajo ningún punto de vista va a haber un futbolista que se quede afuera para darle descanso. Estamos en los últimos 180 minutos", inició contando el "Tata"en conferencia de prensa..

Martino no rechaza el mote de favorito para su equipo. "Nunca nos corrimos del lugar de ser favorito, no es nada que he aprendido durante la competencia, lo sabía desde antes".

Fue consultado sobre la ausencia del VAR en el torneo de Concacaf. "Probablemente tengo los mismos interrogantes que tiene usted y tienen todo. El VAR lo vemos en todas las competencias a nivel internacional, creo que Estados Unidos fue de las primeras competencias en utilizarla y también México. Lo que es cierto es que a veces el VAR parece tedioso, viéndolo en la Copa América, también es una herramienta que reduce mucho el margen de error. Seguramente a futuro la tendremos en los torneos de Concacaf".

El Tri llega al encuentro con dos dudas: Jonathan dos Santos y Andrés Guardado.

"En realidad lo que hemos estado haciendo ayer y parte del día de hoy es terminar de recuperar los futbolistas. Queremos que estén lo mejor posible para Haití; tenemos que estar preparados, sabíamos que día íbamos a jugar y siempre nuestra postura será la de no buscar ningún tipo de excusa. Asumimos el rol que nos toca y estamos dispuestos a pelear".

Sobre el rival y el nivel de Copa Oro

México se enfrentará a una Haití que se ha convertido en la revelación del torneo al clasificar a cuartos como líder de su grupo por arriba de Costa Rica. En la ronda anterior dejó fuera a Canadá, una de las candidatas al título.

"Haití es un equipo tremendamente efectivo que aprovecha las oportunidades que le da el rival para meterse al partido. Aprovechó contra Costa Rica y aprovechó contra Canadá, porque las mínimas concesiones que le da el rival las aprovecha. Segundo, cambia el esquema, lo cambió contra Bermuda -hay una inclusión que es la del futbolista Basile-. Veremos con qué nos encontraremos mañana, sabiendo que mi trabajo es darle la mayor cantidad de información a mis futbolistas".

También fue consultado sobre el nivel de Copa Oro y asegura que ha visto partidos de buen nivel.

"Lo primero que tengo para decir es que he visto buenos partidos de Copa Oro, por ejemplo, el de México y Costa Rica, no sé si he visto alguno así en la Copa América. No digo que la Copa Oro sea mejor que la Copa América. Para nosotros ha sido muy difícil acomodarnos a lo que proponía Costa Rica, porque el salto de jugar contra Cuba y Martinica, es difícil.

Por último habló sobre el reglamento interno y no descarta a nadie para futuras convocatorias.

"Nunca, salvo el caso de Carlos Vela que se pronunció públicamente, ningún jugador tiene las puertas cerradas. No hay posibilidad en ninguna parte del mundo; ningún jugador tiene obligación de venir. No hay un motivo para que el entrenador tenga que negociar de qué forma tiene que venir. Después hay situaciones diferentes por las que algunos no pueden venir", cerró.