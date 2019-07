Matías Garrido: “Vamos a trabajar para que la gente crea de nuevo en este equipo”

Matías Garrido, volante argentino de 33 años, será el nuevo 10 de Olimpia. El sudamericano espera ponerse a tono en esta pretemporada para hacer las cosas bien durante el Torneo Apertura.

“Yo llegué justo a mitad de semana, pude hacer gran parte del trabajo físico, hay muy bien pie en el grupo y se está formando un buen equipo, cuando se integren los demás vamos a ser un equipo muy duro”, inició contando.

Acerca de ser el nuevo 10 del Albo, Garrido mencionó que siempre le ha gustado ese número, pero no le toma mucha importancia, su trabajo hablará dentro de la cancha.

“Me gusta el número 10, más allá de un número uno tiene que hacerlo con trabajo y esfuerzo, el compromiso con el equipo tiene que estar, sabemos que venimos a un club grande que necesita ganar cosas y estamos trabajando para eso, durante el proceso vamos a estar en óptimas condiciones”.

A Garrido le recordaron de algunos extranjeros que han llegado a Olimpia y no han rendido, él asegura que está en el club para hacer una nueva historia y le resta imortancia a lo que sucedió con ellos.

“Yo soy consciente del trabajo que me toca hacer, uno viene a aportar lo que sabe y no me gusta mirar hacia atrás, vamos a trabajar para que la gente crea de nuevo en este equipo. Trataré de ser un nexo con los delanteros y darle juego al equipo, ocupar la posición táctica que el profesor necesite”.

¿Qué piensa del estadio Nacional?, le preguntaron, Garrido respondió: “Es un estadio muy lindo e impactante, seguramente se va a ver mucho mejor lleno, será bonito que la gente esté alentando”.

Para concluir, el volante adelantó cómo será este Olimpia de Pedro Troglio. “Un equipo con presión alta y con tenencia de la pelota, los equipos nos respetan un poco y van a estar bien parados. El fanatismo que hay por el futbol y la cantidad de hinchas del Olimpia me gusta, dimos dos vueltas y la gente te reconoce, lo del título lo vamos a sentir como algo común”.

