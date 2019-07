Johnny Leverón: “No me ha quedado grande nunca una camiseta”

El defensor hondureño, Johnny Leverón, compareció este martes por primera vez como nuevo jugador del Olimpia en donde se refirió a los retos que le esperan defendiendo la camiseta del equipo más laureado del país.

En primera instancia Leverón tradujo el objetivo merengue de cara al torneo Apertura 2019, mismo por el cual fue contratado: ser campeones.

“Es lo primero desde que se presentó la oportunidad, sabía a lo que venía, de no esperar tiempo para un resultado”, comentó.

Sobre su llegada al Olimpia, manifestó que se trata de “prestigio porque nos conocen mucho y capacidad porque han visto lo que se puede lograr.

Con su fichaje a la institución merengue, Johnny completa en su palmarés su cuarto equipo denominado “grande” de la Liga Nacional y ante ello ha sido claro en que “lo más importante es lo que brindemos, lo que entreguemos, no tanto en los clubes en que estemos”.

Y agrega: “Esperemos que no, es lo que venimos. No me ha quedado grande nunca una camiseta, no por ser un equipo grande o chico cuando me ha tocado estar afuera, tampoco me ha tacado estar en equipos denominados grandes, pero sabiendo siempre la responsabilidad y entrega que hay que dar día al día”.

Este paso denota uno importante en la carrera del futbolista de 29 años después de un año negociando su fichaje, puesto que tiene en mente volver a vestir la camiseta de la Selección de Honduras.

“Sí, lo sabemos, pero primero es trabajar en el equipo, esa bendición llegará en su momento”, soltó.

Johnny Leverón llegó procedente de Real España. Antes militó en Marathón, Correcaminos (México), Vancouer (MLS) y Motagua.