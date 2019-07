México se mide a la sorpresiva Haití por el boleto a la final de Copa Oro 2019

México se enfrentará el martes (8:30pm) a la sorprendente Haití por el primer boleto a la final de la Copa Oro 2019.

Steeven Saba, el doble de Carlos Vela que probó en el Real Madrid

El combinado mexicano, dirigido por el técnico argentino Gerardo Martino, sufrió para batir en penales (5-4, 1-1 en tiempo reglamentario) a Costa Rica, mientras Haití firmó una remontada histórica 3-2 ante Canadá para plantarse en semifinales por primera vez en su historia.

"Para ser honesto, lloré. Se siente increíble, no pudiera estar más feliz. Significa todo para nosotros porque sé cómo son las cosas ahí en Haití. Me puse muy emocional después del partido porque sé lo mucho que significa para nosotros. Respeto a todos en este grupo, amo a todos en este grupo, somos una familia y no pudiera estar más feliz", señaló emocionado el haitiano Steeven Saba a la web de la Concacaf.

"Respeto a México, pero diré que no le tememos a nadie. Somos luchadores y de donde venimos, eso es exactamente lo que hacemos", concluyó.

México dominó su grupo con paso firme, desplegando un juego ofensivo a imagen y semejanza de lo que predica su entrenador. Sin embargo, sufrió para superar a los ticos y se llenó de dudas antes de medirse el martes a Haití en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

"(Mis jugadores) me hicieron muy feliz porque estos partidos me dan mucho entusiasmo", resumió el Tata tras la contienda.

Raúl Jiménez, el futbolista más destacado de los aztecas, volverá a ser la punta de lanza de su selección, que necesitará de una mejor versión de Jonathan dos Santos y de su capitán Andrés Guardado para evitar un nuevo batacazo de sus rivales en la competición.

Caribeños buscarán otra gesta

El cuadro de Haití ha escrito gestas heroicas en el mundo del fútbol en el área de la Concacaf, no sólo por haber avanzado por primera vez en su historia a la segunda ronda, sino porque está en la antesala de la final.

Llegó a semifinales por sorpresa pero no por error. Ganaron, al igual que los mexicanos, todos sus partidos de la fase de grupos (a Bermuda y Nicaragua) y vencieron a Costa Rica en los 90 minutos, algo que su rival del martes no pudo conseguir.

Si Haití quiere llegar a la primera final de su historia es necesario que ajuste el tema defensivo, ya que es ahí donde más sufre y la vía por la que puede quedar eliminado.

Posibles alineaciones:

México: Guillermo Ochoa; ​Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez;

​Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Luis Montes; ​Rodolfo Pizarro, Uriel Antuna y Raúl Jiménez.

Haití: Johnny Placide; ​Jems Geffrard, Andrew Jean-Baptiste, Alex Christian, Carlens Arcus;

​Steeven Saba, Bryan Alcebus, Wiilde-Donald Guerrier; ​Frantzdy Pierrot, Duckens Nazon y Hervé Bazile.