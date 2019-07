Heyreel Saravia, defensa tico de Real España, dice que ha sufrido con el calor sampedrano

El defensa de Real España, Heyreel Saravia, no duda en que su adaptación marche por buen camino en San Pedro Sula, sin embargo, destacó algunas características propias del entorno del fútbol hondureño que le han hecho "sufrir".

"Han sido trabajos muy exigentes y poco a poco me he ido sintiendo mejor, adaptándome al grupo, es algo diferente a lo que no estoy acostumbrado", comentó en rueda de prensa el tico, quien dijo sentirse "muy contento" en el país.

Saravia manifestó que en suelo sampedrano "la primera semana fue la que sufrí un poco, es un clima al que no estoy acostumbrado, el fuerte el calor y la temperatura son bastante altos".

En cuanto a los engramados, el zaguero ex Herediano indicó que "también el tema de la cancha, estoy acostumbrado a jugar en campo sintético, por ahí lo resentí un poquito pero me siento mejor día a día", acotó.

Dice sentirse a gusto con el grupo humano con el cual trabaja en la Louisiana y bajo las órdenes de sus compatriotas Hernán Medford y Mauricio Solís: "La verdad que la primera impresión que tuve fue muy buena, no he visto a los demás equipos pero mis compañeros aquí trabajan muy fuerte, la parte física es lo que más me ha llamado la atención".

No diferencia demasiado el tema futbolístico entre Costa Rica y Honduras, pues estima que "el fútbol es muy parecido, un poco más de contacto acá, pero ya me tocó con Herediano en su momento jugar ante Olimpia y Motagua", recordó.

ASEGURA QUE EL HONDUREÑO SIEMPRE "VA FUERTE"....

"Mis compañeros van fuerte", destacó Heyreel al ser cuestionado por la manera en que se juega en territorio catracho.Valora que "los compañeros son fuertes y grandes, quizás allá pase más por el toque de balón, pero me siento cómodo y bien".

Dice que todo "es muy parecido, por mis características y mi juego que es defensivo; el roce siempre va a estar, aquí y en China".

¿Qué deben esperan los hinchas españolistas de él? Saravia remató expresando que "no me gusta hablar de mí, esperemos que pasen los partidos, se jueguen y la gente hable por sí sola".