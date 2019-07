Tesillo recibe amenazas de muerte tras fallar el penal que eliminó a Colombia de la Copa América

La fiscalía anunció este martes que investigará si unos mensajes en redes sociales contra el defensa William Tesillo, quien erró un decisivo penal contra Chile en cuartos de Copa América-2019, representan una amenaza seria contra el jugador.

La autoridad decidió ocuparse de este asunto tras el escándalo suscitado por unos contenidos virtuales que insinuaban que el jugador del León de México debía correr la misma suerte del asesinado zaguero Andrés Escobar en 1994.

De 29 años, el defensa falló el viernes el quinto cobro desde los doce pasos, lo que sentenció la suerte del equipo colombiano en el torneo que se celebra en Brasil.

"El caso se abrió de oficio por ser un hecho de connotación nacional", explicó la fiscalía en un mensaje enviado a la prensa.

Una fuente del organismo precisó a la AFP que ni el deportista ni su familia han presentado una denuncia.

Aunque fue la esposa del jugador Daniela Mejía quien llamó la atención sobre las presuntas amenazas.

La investigación determinará, entonces, si los mensajes - más allá del lenguaje soez y en apariencia intimidatorio - suponen un riesgo para la vida o seguridad de Tesillo, agregó una fuente bajo reserva.

La prensa colombiana publicó dos textos - uno de ellos con las fotos de Tesillo y Escobar - que al parecer activaron la alarma, pero de momento la fiscalía no ha confirmado su autenticidad.

En un país todavía traumatizado por el caso de Escobar, los excesos en redes sociales contra jugadores suelen movilizar a las autoridades.

El caso más reciente se produjo en el pasado Mundial de Rusia. Entonces el volante Carlos Sánchez fue amenazado en redes sociales por su expulsión durante el primer juego que perdió Colombia ante Japón por 2-1.

También unos mensajes evocaban lo sucedido con Escobar, quien fue asesinado en la ciudad de Medellín (noroeste) hace exactamente 25 años al parecer en un incidente relacionado con el autogol que marcó en la derrota 2-1 frente a Estados Unidos y que significó la eliminación de los cafeteros de ese Mundial.

Tesillo, quien no se ha referido en detalle a lo ocurrido, recibió la solidaridad de la estrella chilena Arturo Vidal.

"No hemos podido conversar con él, vimos eso y es fuerte que por tener un fallo en un partido de fútbol te genere amenazas de muerte. Ojalá no pase nada, que no sea verdad y que no pase nunca más en el fútbol. Mucha fuerza para él y su familia", dijo el volante en rueda de prensa en Porto Alegre.