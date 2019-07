Héctor Vargas: "Quiero jugadores ganadores y sino uno los saca o terminan yéndose"

Héctor Vargas está satisfecho con el plantel que ha conformado junto a la directiva para el nuevo torneo. De momento suma cinco refuerzos de renombre y la baja de nueve jugadores que a criterio de Vargas se fueron porque cumplieron un ciclo y a otros los sacó porque solo estaban "pasando el agua".

"Estamos viendo la gente que viene y siempre la alegría por tener un campeonato donde tengamos la posibilidad de pelear un título", arrancó diciendo Héctor Vargas en su acostumbrada rueda de prensa del martes.

A Vargas le han preguntado sobre la situación contractual de Yustin Arboleda, quien se mantiene entrenando, pero a la espera de definir su futuro ya que el Millonarios de Colombia está tratando ficharlo sin lograr acuerdo con el club sampedrano.

"Él tiene una propuesta muy linda de ir a Millonarios que es uno de los equipos más grandes de Colombia, pero hablé con Mauricio Copete que la prensa está cuestionando mucho el tema de cómo un futbolista que juega en un país que a nivel futbolístico la selección mayor perdió 7-0 con Brasil y 12-0 a nivel Sub-20 estaba devaluado y que por eso estaban dudando en la incorporación, por ahí se terminó cayendo, pero no tengo conocimiento", dijo.

¿Cuenta con él? "En ningún momento conté con futbolistas, cuando vine acá Yustin tenía seis goles, dos eran Copa Presidente, pero en dos años fue el goleador del club y casi alcanza a los próceres de Marathón, lo mismo en Olimpia cuando se fueron Choco Lozano y Romell Quioto, siempre conté con los que están y así siempre peleamos lugares privilegio", confesó y cerró "si está cuento con él, sino, potenciamos lo que tenemos y seguiremos peleando".

INCORPORACIÓN DE YERSON GUTIÉRREZ

"Lo de Yerson Gutiérrez está finiquitando detalles para unirse, lo de Carlo Costly que es importante, viene Frelys que puede cumplir funciones, Mario Martínez y Carlos Discua que pueden generar situaciones para el equipo, yo no me encandilo, si recuerdan en la final él (Yustin) salio expulsado contra Motagua y el equipo igual fue campeón".

"Acá sigue un proyecto serio con todo el cuerpo técnico y el que quiera estar peleando cosas y el que no, pues por eso tuve que tomar algunas decisiones con futbolistas que los veía pasando el agua, y yo quiero jugadores ganadores y los que no, pues uno los saca o terminan yéndose".

CAMBIO DE FORMATO

"A mí me duele que sea ahora porque de los últimos once torneos en siete veces salí campeón de las vueltas, llegó tarde. En el caso de Motagua de once torneos que le tocó dirigir solo una vez terminó primero, no es fácil. Me parece bárbaro porque es honrar a quien realmente se esfuerza en todo el campeonato, porque esto de que me esfuerzo en los últimos dos o cuatro partidos me parecía hasta una falta de seriedad".

SOBRE COMUNICACIONES, RIVAL EN CONCACAF

Por ahora no sé nada, no he visto nada y no me preocupa tanto, primero tenemos que ver lo que podemos dar.

Quiero ver a mi equipo, su funcionamiento, de combinación de futbolistas, ver a Ariano, Frelys, Mario, Espíndola y saber cómo podemos ir sosteniendo, por eso estamos haciendo fútbol, después analizaremos el rival, hay que ver información, en esta época es difícil porque los campeonatos están parados y no hay fútbol.