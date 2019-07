Surcoreano You Kin Sun jugará en primera división de Guatemala

Es de esos fichajes inexplicables, no por las cualidades que podría tener como jugador, sino que ver un jugador asiático en Centroamérica es totalmente rarísimo.

El mercado de fichajes está en pleno apogeo y el Siquinalá de Guatemala ha querido sorprender y vaya que sí lo han hecho.

Hace unos días este equipo de la Liga Nacional del balompié chapín oficializó como nuevo refuerzo al futbolista surcoreano de 21 años de edad, You Ki Sun.



Con el objetivo de ser protagonistas para el segundo torneo del año, los naranjeros han decidido reformular su modelo de contratar jugadores foráneos.





Según su gerente, Gustavo Cruz en una nota que explica la Prensa Libre, 'el patrón de confiar en jugadores costarricenses y hondureños no les dio los resultados esperados, por lo cual decidieron voltear su mirada hacia el futbol europeo'.



“Nos gusta ser innovadores y decidimos apostarle a otro mercado, como el español, aprovechando unos contactos que tenemos en ese país”, explica el dirigente.



No solo ficharon al asiático Sun, también el equipo naranjero fichó al delantero español Álvaro Portero Diez, de la tercera división de futbol de ese país.



Sun llegará a Guatemala después de jugar en la tercera división del balompié madrileño con el AD Complutense.



“Contratamos a You Ki Sun por su velocidad y porque puede jugar por cualquiera de las dos bandas. Es explosivo. Esperamos que pueda rendir al máximo. Con nosotros debutará profesionalmente”, explicó al medio citado Gustavo Cruz.



Cabe destacar que el surcoreano You Kin Sun, quien habla inglés y español, será el primer futbolista de esta nacionalidad que milite en la Liga Nacional de Guatemala.