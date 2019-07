Scaloni: "Por méritos, la selección que debería haber pasado a la final era Argentina"

La selección de Argentina perdió ante Brasil con marcador 2-0 en las semifinales de la Copa América 2019, sumando así un nuevo fracaso junto a Lionel Messi.

Lionel Scaloni habló de la derrota de esta noche y contó lo golpeado que está el vestuario.

"Si vieras el vestuario te diría que no duele menos. Si nosotros los argentinos nos damos cuenta que perder tiene cosas positivos, dimos un paso adelante. Si sólo sirve ganar...", dijo.

Además, agregó: "No tengo muchas palabras para describir al vestuario. Perder de esta manera, para ellos, es un golpe menos duro porque dejaron todo, jugaron como una Selección grande de verdad y si ese es el camino a seguir vendrán cosas buenas".

Scaloni se refirió también al partido de Lionel messi: "Nunca hubo debate. Es nuestra bandera, Brasil hoy tapaba lineas de pases para que no le llegue la pelota. Es emocionante verlo jugar, es emocionante ver lo que ayuda. Hoy no se dio, pero el fútbol le dará revancha", asegura.

Para el entrenador de la albiceleste, su equipo fue mejor en la cancha que Brasil, que estaba en casa.

"Por méritos, la selección que debería haber pasado a la final era Argentina. Fuimos superiores a Brasil", subraya.

MÁS DE SCALONI:

FUTURO DE LA SELECCIÓN

"Hoy demostramos que este grupo de jugadores siente la camiseta como nadie. Dejamos una imagen para el futuro de esta Selección y un camino a seguir muy bueno".

MOLESTO CON EL ARBITRAJE

No soy de hablar de esto, pero no me gustó el arbitraje. En la jugada del segundo gol, había un futbolista nuestro en el suelo y escuchamos un silbato".

MEJORAS EN LA ALBICELESTE

"No tengo dudas de que hay mucho para mejorar, pero cuando tenés un grupo así se hace todo mucho más fácil".

MENSAJE AL HINCHA

"Espero que el hincha se quede con las cosas buenas y se sienta identificado con el equipo. Argentina jugó como una selección grande de verdad".

PRESENTE Y FUTURO

"Estos jugadores tienen presente y futuro en la Selección. La Selección Argentina está por encima de cualquier jugador y de cualquier entrenador".