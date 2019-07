Messi dispara con todo y arremete contra Brasil, el VAR y Conmebol

Un Lionel Messi explosivo se miró luego que Argentina cayera en semifinales ante Brasil (2-0) por la Copa América, fracaso cuyo número es el noveno en su historia con la selección argentina.

El astro sudamericano no aguantó y atizó contra la Conmebol, Brasil y hasta habló sobre el VAR.

"Tenemos bronca porque hicimos un gran partido para que termine de esta manera. Ellos no fueron superiores a nosotros. El segundo fue una contra, donde no nos cobran el penal. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR", comenzó diciendo Lío.

"Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo, es muy complicado", dijo Messi en declaraciones recogidas por Tyc Sports.



"Se cansaron de cobrar boludeces en la Copa América y no fueron al VAR. Increíble; cobraron manos boludas, foules boludos, penales boludos, y hoy no fueron al VAR", decía el crack del Barcelona que vio consumado otro fracaso con la Albiceleste.

"En caliente es difícil analizar. Pero ellos se encontraron con un gol de la nada, en una jugada aislada. Más allá de eso, intentamos siempre y tuvimos la pelota. Nos agarraron en una contra y metimos dos tiros en los palos. Y los penales que no nos cobran...", termindo explicando Messi.