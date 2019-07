El mensaje de André Marín a Haití por la polémica eliminación de Copa Oro 2019

Haití quedó eliminado de Copa Oro 2019 tras caer con polémica en semifinales ante México. El periodista mexicano André Marín tras el juego dedicó un mensaje a los caribeños.

¡Alegría, tristeza y sangre! Las imágenes que dejó el México-Haití en Arizona

"¡Felicidades Haití!.Fueron la gran revelación de esta Copa Oro. Ante todo pronóstico, con tus limitaciones, hiciste historia", inició contando.

Y continuó: "Llegaste por primera vez en tu historia a una instancia de semifinal en este torneo, y solamente porque no 'generas' el mismo dinero que México en una final, hoy te acuchillaron y te eliminaron del torneo.Te ganaste el respeto de todo el mundo".

Los haitianos igualaron 0-0 con el Tri en los 90 minutos, pero al 90+3 el árbitro pitó un polémico penal que concretó Raúl Jiménez.

México avanzó así a la final de Copa Oro, pero Haití se marcha con la frente en alto.

Pide al Tri no celebrar el pase

Marín también criticó la forma en la que la selección mexicana avanzó a la final.

"Así no México, hoy no hay nada que festejar, al contrario, hoy nos debe de dar vergüenza, avanzar gracias a un penal regalado por la Concacaf, por puro negocio, no es para celebrar", cerró.