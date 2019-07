Salvador Nasralla habla de su posible salida de TVC para "dirigir a Honduras"

En las últimas semanas surgió la información que el presentador hondureño y excandidato presidencial, Salvador Nasralla, no continuaría en el programa "X-0 Da Dinero" y en los diferentes programas donde participa en la cadena Televicentro.



La noticia fue adelantada por el propio comunicador en la última edición de su programa de entretenimiento donde apareció junto a los comediantes Samuel Martínez 'Moncho' y Erick Chavarría a quienes inicialmente él mismo postuló para el puesto.



Este miércoles Salvador Nasralla (66 años) habló con DIEZ y dio a conocer el motivo por el cual estaría dispuesto a abandonar su trabajo en televisión que viene desarrollando en los últimos 30 años.



¿Qué tan cierto es que se va a retirar de la televisión para dirigir al país?



Lo que pasa es que hay un recurso constitucional que me va a permitir llegar a la presidencia en cualquier momento.

Eso es lo que dicta la constitución de la República que Juan Hernández participó ilegalmente en las elecciones de 2017. Si existiera en Honduras una separación de poderes la Corte Suprema debería declarar todo lo actuado por él (JOH) como nulo.





La corte tiene que pronunciarse cuando vuelva de vacaciones, sino se pronuncian son traidores a la patria. Basado en eso yo estoy viendo que en algún momento voy a necesitar salir de Televicentro, por eso estoy analizando la posibilidad de probar gente para que ocupe mi lugar y no vaya a tomarnos de sorpresa, pero no tengo una fecha definida. No sé en qué momento va a ocurrir, pero sé que va a ocurrir porque la situación del país tocó fondo.



¿La situación de país es lo que lo motiva a tomar su decisión?



Mi decisión es buscar a alguien (cosa que no había hecho) para que me reemplace porque tendré que dedicarle 100% a la presidencia que gané..



Sí se da la oportunidad de salir de la televisión ¿ya tiene a sus reemplazantes?



En realidad el otro día tuvimos por primera vez un programa en el que había gente de otros programas, valga la redundancia, (Samuel Martínez y Erick Chavarria) entonces aproveché y le pregunté a la gente, pero no son las únicas personas que están disponibles.



En realidad pienso que que la persona que me va a reemplazar en X-0 da Dinero debe ser una mujer y no un hombre, pero en Cinco Deportivo si van a ser mis compañeros.





Para X-0 tiene que ser una mujer porque siento que el público no va a aceptar a un hombre como animador porque lo van a comparar, pero no tengo un nombre en especifico.



Todo esto va a depender de lo que ocurra políticamente en el país, podría ser que estos delincuentes que tienen controlado y empobrecido al pueblo tengan su propia movida para continuar en el poder.



Solo se retira sí...



Sí me dan lo que me gané que fue la voluntad popular, sino ocupo la presidencia de la República no me retiro porque el canal tiene muchos planes conmigo.



Yo no me he retirado, ni voy a retirarme para ver si me la dan (la presidencia) en el momento que me den yo voy a estar listo para dejar una persona en la tele haciendo lo que yo hago.