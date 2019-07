Rueda, tras caer ante Perú: ''Mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esto''

"Mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esto", aseguró el seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, al analizar la derrota 3-0 ante Perú este miércoles en las semifinales de la Copa América 2019.

"No sé que factores pudieron haber influido para que esos primeros 20 minutos del partido hayan marcado la diferencia. No entramos en el juego, no mostramos actitud ni la agresividad de otros partidos", dijo el entrenador colombiano den rueda de prensa.

"Mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver este paso y Perú nos sorprendió", agregó Rueda.

''Cuando se pierde el entrenador asume toda la responsabilidad. La ilusión era llegar a la final, pero fallamos ante un rival que supo hacer juego y nos amarró en esos primeros 20 minutos", advirtió.

El segundo gol fue "una ingenuidad de nuestra parte", sostuvo Rueda, y Perú tuvo la fortuna de "una gran noche de su portero" Pedro Gallese, factor clave en la eliminación de La Roja.

"Nosotros reaccionamos en la segunda parte con un buen trabajo, tuvimos nuestras situaciones y la pelota, pero al frente nos encontramos a un arquero con una gran noche", señaló.

"Si hubiésemos descontando podríamos haber remontado el marcador, porque el equipo estaba decidido y jugando bien en la segunda parte", destacó Rueda, al frente de La Roja desde enero de 2018.

"Ahora nos corresponde la hombría de asumir la responsabilidad, de ser buenos perdedores, de reconocer que fueron mejores, fueron oportunos, y que nosotros regalamos buena parte del partido", concluyó.

Chile, que buscaba el tricampeonato al consagrarse en 2015 como anfgtrión y coronarse un año después en la Centenario en Estados Unidos, enfrentará a Argentina por el tercer lugar, el sábado en Sao Paulo.