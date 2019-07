Don Eulogio y el fin de la dinastía de los Palacios en el Olimpia

Por décadas el apellido de los Palacios ha resonado en el fútbol hondureño traducido de jugadores que marcaron una pauta importante en la Liga Nacional. Se trata de Milton Palacios, Jerry Palacios, Wilson Palacios y Johnny Palacios, todos hijos de don Eulogio Palacios, el padre del deporte con mayor práctica en el país.

Este último recientemente ha sido descartado por la institución merengue después de 13 años de estar ligado al equipo, luego de una lesión en el tendón de Aquiles -reiterado- (ahora recuperado) que le ha imposibilitado recuperar su nivel óptimo.

La dinastía de los Palacios comenzó con Milton hace al menos dos décadas, el cual le abrió caminos a sus hermanos. Juntos presumen de haber ganado más de 20 campeonatos, siendo Johnny Palacios el más laureado con 15 de ellos.

En entrevista a DIEZ, su padre Eulogio Palacios manifestó su sentir por el adiós de su hijo del equipo donde ha hecho toda su carrera hasta el momento.

“Usted sabe bien que lo equipos de la Liga Nacional cuando ya miran que le han sacado el jugo se van, para nosotros esto no es extraño”, comenzó diciendo.

Además, recalcó en que “ha estado con lesiones, es por eso, pero él ya está bien; sé que jugará con otros equipos”, y que “no nos da pesar, todo lo que sucede en la vida es porque Dios permite que sucede. Desde el secuestro y muerte de nuestro hijo (René) hemos estado con el Señor, imagínate que después que secuestraron y mataron a nuestro, mira todo esto. A Johnny ya le tocó irse, su ciclo en Olimpia ya terminó, así se maneja el fútbol; tiene que buscar un nuevo horizonte en otro club”.

Ante ello detalló uno de los puntos que dieron paso sus hijos hayan destacado, fue gracias a su disciplina instaurada desde el hogar. “En realidad, no fui yo que los llevé, sino que los preparé desde pequeños, por eso llegaron a triunfar. Yo llevé a mucha gente de La Ceiba a Tegucigalpa, pero el jugador no se haya allá, en cambio yo vivía en una colonia que no se podía salir”, por lo tanto, “tuvieron esa disciplina y carácter al momento de vivir solo. Ellos saben cocinar, planchar y lavar su ropa”.

Los Palacios marcaron un récord mundial que ninguna otra selección tiene en sus registros al hacer historia en la Copa del Mundo 2010 con tres hermanos en el equipo: Jerry, Wilson y Johnny, algo que presume Don Pala con mucho orgullo, ahora que dirige su propia academia de fútbol en La Ceiba.

“Yo me siento orgulloso de mis hijos, todos jugaron conmigo y terminaron triunfando. Han hecho una magnífica labor en el país. Me siento orgulloso porque en todo el mundo, solo Honduras ha llegado a tener tres seleccionados en un Mundial”, cerró.

Johnny Palacios (32 años) ha hecho su carrera en el equipo merengue. En cambio, sus hermanos, más allá de haber vestido la camiseta del león, destacaron en otros clubes. Wilson Palacios brilló en el fútbol europeo (Tottenham, Wigan, Stoke City), Jerry lo hizo en Costa Rica (Alajuelense) y Milton en Guatemala (Deportivo Petapa).

Hasta el momento, “El Mago” es el único que resiste en la escuadra capitalina palpitando entre signos de su retiro tras una carrera fantástica.