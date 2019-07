Don Eulogio Palacios atiza contra el Olimpia, Osman Madrid y no ve campeón a Troglio

Tras el paso de sus hijos (Jhonny, Jerry, Milton y Wilson Palacios) por el Olimpia, don Eulogio Palacios ha concedido una entrevista a DIEZ y se refirió a la sequía de tres años de los merengues sin título, además del porqué considera que no serán campeones aún con la llegada de Pedro Troglio y sus nuevos fichajes.

En referencia a ello, Don Pala mencionó, sin olvidar a uno de sus amigos en el fútbol que “nosotros conocemos la institución del Olimpia, no digamos ahora que ya no existe Rafael Ferrari porque era una gran persona y todos los que lleguen, no van a llegar ni a los talones de él, sabemos que está descansando con Dios, era el hombre ideal para el Olimpia y por eso les cuesta ser campeones”, soltó.

LOS SECRETOS DEL COMPLEJO DE WILSON PALACIOS EN LA CEIBA

Además lanzó un dardo con nombre y apellido para uno de los altos dirigentes después de la salida de su hijo, el defensor Johnny Palacios.

“Los que siguen en Olimpia solo trabajan para su bolsa, es el caso de Osman Madrid, a ese jodido nadie lo quiere allí, pero no nos duele, sabemos que a Johnny Palacios ya se le acabó su ciclo; ya le llegó sus días de no seguir en el Olimpia”, señaló.

Pese a la llegada del mediático entrenador argentino Pedro Troglio, don Eulogio no vaticina éxitos para el club albo. “No serán campeones, es difícil para el Olimpia; no digo que no llegarán a serlo, pero ahorita será algo pesado para ellos porque hace falta ese señor (Rafael Ferrari) con su trato e inteligencia para el jugador”.

Desde la salida de Héctor Vargas, la institución merengue ha fallado, tanto en sus fichajes, como contratando entrenadores que finalmente no han sido campeones (Carlos Retrepo, Nahún Espinoza, Manuel Keosseián).

“No creo (en referencia ser campeones), conozco mucho el deporte y no creo que Pedro Troglio llegue a levantar un trofeo con el Olimpia”, puntualizó.

Fuera de ello, el distinguido entrenador explicó el porqué la academia Palacios rompió sus relaciones con los merengues, razón por la cual sus jugadores recalan en el Motagua, un nuevo horizonte desde hace años atrás.

“Cuando hicieron la transferencia de Wilson Palacios nunca pagaron el dinero, y todavía le deben. Desde ese entonces retiramos a nuestros jugadores de ahí, ahora trabajamos con Motagua, ellos nos han abierto los brazos”, cerró.