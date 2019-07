Los candidatos para sustituir a Lionel Scaloni en la selección argentina

Después de la eliminación de Argentina a manos de Brasil en las semifinales de la Copa América, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Lionel Scaloni seguirá en la selección hasta finales del año.



Pero a pesar de la ratificación de la AFA ya suenan varios nombres para sustituir al técnico rosarino, uno de ellos disputará la final de torneo continental este domingo.







Marcelo Gallardo: El entrenador tiene contrato con River Plate hasta 2021. Es uno de los favoritos para ocupar el puesto. El Muñeco recientemente declaró que en el mes de diciembre evaluará sus situación para ver si tiene energía de seguir dirigiendo a los millonarios.



Uno de los puntos a favor de Gallardo es que a pesar de que tiene un convenio con River, no tiene estipuladas sanciones o costos si él desea salir. Además en reiteradas ocasiones ha manifestado la ilusión que le hace por entrenar a Lionel Messi.







Sebastián Beccacece: Su nombre está en la mesa de la AFA y tras la buena temporada que ha tenido en Independiente lo ha convertido en uno de los mejores estrategas del país.



Además Beccacece ya ha tenido experiencia como miembro del cuerpo técnico de la selección ya que fue ayudante de Sampaoli en la Sub-20.







Gabriel Heinze: El 'Gringo' es el actual conductor de Vélez Sarsfield. Nada más y nada menos que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, lo propone como su candidato.



Heinze acaba de renovar con el Fortín hasta 2020 y se encuentra concentrado para armar la plantilla de cara a la próxima temporada, al que ya ha sumado tres refuerzos, uno de ellos Fernando Gago. Pero si la AFA lo llama podría hacerle cambiar de rumbo ya que sabe que es una oportunidad única.







Matias Almeyda: Nunca ha negado que su sueño es dirigir a la selección argentina y él como entrenador tiene la ilusión de poder ayudar a la albiceleste cuando le llegue el momento.



En Argentina tienen muy buenos recuerdos en su paso por River. Además como técnico triunfó en las Chivas de México. El Pelado actualmente dirige a San Jose Earthquakes de la Major League Soccer.







Ricardo Gareca: Después del mundial de Rusia 2018, el Tigre esperó el llamado de la AFA antes de renovar con la selección peruana, pero la asociación nunca se contactó con él.



Tras lo últimos resultados que ha tenido con Perú, su nombre ha sonado con más fuerzas para dirigir a la Albiceleste. Gareca consiguió clasificar a los peruanos a un mundial después de 36 años y recientemente a una final de Copa América tras 44 años de ausencia en el partido más importante del certamen.







Diego Simeone: El argentino que actualmente dirige al Atlético de Madrid tiene contrato con el club colchonero hasta 2020, y aunque en varias oportunidades ha dicho que no es el tiempo para tener el puesto de seleccionador ya que necesita el "día a día", siempre deja la puerta abierta.



Una de la razones por la cual se puede dar la llegada del Cholo a la albiceleste, es que en el contrato tiene la condición de abandonar al club madrileño para ir a dirigir a la selección si ninguna sanción.







Mauricio Pochettino: El estratega del Tottenham Hotspur tajantemente ha manifestado que no es el momento para llegar al mando de la albiceleste.



Pochettino tiene pensado dirigir a la selección de su país a largo plazo ya que al igual que Simeone le gusta vivir el "día a día", pero no descarta ser el técnico de Argentina ya que también ha expresado que "sueño con dirigir la Selección Argentina".