Michaell Chirinos: “La opción de quedarme es que me mejoren el contrato”

Michaell Chirinos se encuentra actualmente en Honduras y mientras define su futuro en el extranjero ha estado entrenando en Olimpia. De hecho, ayer tuvo minutos en un amistoso contra la UPNFM el cual perdieron 2-0.

El seleccionado nacional en una entrevista con RadioHouse afirmó que ya definió cuándo se sabrá si se queda o no con los albos.

“Yo le dije que mi prioridad es estar en el extranjero (a Troglio), pero tampoco renuncio a Olimpia. Lo hablé con mi representante hace un par de días, la próxima semana ya debería de saber si me voy o me quedo en Olimpia. No me gusta estar así, fui a la selección y estoy entrenando con Olimpia jugando con mi futuro”.

Eso sí, dejó en claro la condición a Olimpia en caso de no abrirse una posibilidad en el extranjero y mantenerse con los albos. “La opción de quedarme es que me mejoren el contrato”, afirmó.

¿No te gustaría ir a la MLS?, le consultaron, Chirinos fue sincero y diferente a otros hondureños respondió: “Siendo sincero no me gustaría llegar por el momento a la MLS, me gustaría continuar en la liga mexicana”.

Para concluir, el jugador confesó lo que le dijo Francisco Palencia, técnico que lo dirigió en Lobos. “Palencia me dijo que no continuara en el liga hondureña".

Chirinos tiene un año más de vínculo con los blancos, en su momento la dirigencia del León informó que estaban negociando con FC Juárez, equipo que le compró la categoría a Lobos Buap.