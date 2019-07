Mario Martínez: "Lastimosamente no cayeron los goles, esto es pretemporada"

Mario Martínez, volante de Marathón, aseguró que se sintió muy cómodo dentro de la cancha con sus nuevos compañeros, pese a que se perdió por 2-1 contra el San Carlos de Costa Rica en el estadio Morazán.

Marathón cae en amistoso ante San Carlos

"Me voy contento aunque sé que debo seguir trabajando. Lastimosamente no cayeron los goles, esto es pretemporada, pero al final siento que vamos a llegar muy bien", comenzó diciendo Mario.

Martínez a su vez habló sobre su regreso al Morazán, pero ahora vestido de verde y no de aurinegro, ya que jugó para Real España.

"La afición me recibió bien y espero seguir de la misma manera. Lo que faltó fueron los goles, generamos una gran cantidad de ocasiones. Vamos a trabajar para mejorar y estar bien para el arranque del torneo", concluyó.

El zurdo jugó casi todo el encuentro y a pocos minutos del final salió para recibir la ovación de su afición.

Por su parte el panameño, Azmahar Ariano, coincidió con Martínez que a sus delanteros les faltó puntería ante un San Carlos que "jugó a ganar".

"Este fue un partido de buen nivel, se corrió, tuvo mucha intensidad y solamente fue amistoso de nombre nada más. Tuvimos muchas oportunidades de gol, pero nos falta concretar", expresó.

Ariano reconoció que la zona de seguridad (línea defensiva) del Monstruo debe seguir su configuración de cara a la competencia oficial que se les avecina.

"Atrás nos falta también, debemos estar un poco más seguros en pelotitas que debemos resolver mejor. Creo que vamos bien y aún falta para que empiecen los torneos", dijo.

"Me sentí bien con los compañeros defensas, ellos me escuchan porque esto es de hablar, igual a la hora que ellos me hablen. Vamos a corregir errores que nos costaron el partido", añadió.

El zaguero canalero aseguró que pese a que tropezaron, en el Apertura 2019 buscarán la Copa 10 para la afición esmeralda.

"Se ve bien el equipo. La aspiración es ser campeones, bien sea en Liga Concacaf y en la Liga de aquí. Yo vine a ser campeón y el equipo también quiere serlo. Solamente he venido a aportar mi granito de arena y lo daremos todo por la camiseta y este escudo", concluyó.