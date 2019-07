El defensor Jeffri Flores anuncia que no seguirá con el Platense FC

Seguir a @Giancarlo_casta

El defensor Jeffri Gilberto Flores Fernández de 24 años ha anunciado que no seguirá en las filas del Platense FC y se ha despedido del equipo de Puerto Cortés.



Flores compartió un comentario en su cuenta de Facebook en donde aprovecha para despedirse del Platense y además agradece por la oportunidad que se le dio.

Primeramente le agradezco a Dios por haberme permitido poder estar en una gran institución como Platense FC, le agradezco a la junta directiva por la confianza que me dio y especialmente a Edgard Álvarez, ya que fue el que confió en mí, no me despido, si no un hasta pronto. Dios bendiga a mis compañeros y a toda la afición escuala, Dios tiene grandes cosas para el equipo solo tiene que ponerlo a él de primero. Me voy a con un bonito recuerdo en mi corazón, deseo muchos éxitos y muchos campeonato, Dios los bendiga.

Jeffri Flores llegó a las filas del Platense en el 2017 a préstamo por el Real España, pero luego se le venció su contrato y firmó con los 'escualos'.

Con los porteños pudo coronarse campeón de la Copa Presidente en el 2018 ante el Real España. Además pudo jugar 61 partidos y solo anotó un gol.

El defensor Jeffri Flores se une a las bajas del Platense de Kevin Hernández, Norman Cabreram, Andrés Pineda, Juan Bolaños, Gerson Rodas, David Mendoza, Robbie Matute, Pedro Pablo Mencía, Rundell Winchester, Carlos Martínez, Carlos Caballero.

Se ha conocido que central ha tenido pláticas con el Motagua, también de un posible regreso al Real España, pero todavía solo es un rumor.