Fuad Abufele: "Han caído en la crítica sin haber visto al equipo"

Fuad Abufele, uno de los presidentes de Real España estuvo de invitado en el programa "La Voz de Real España" de Radio Internacional y tocó varios temas que tienen que ver con la institución aurinegra.

"Real España tiene un plantel de 27 jugadores, donde la base son 10, y columna vertebral son 17, ustedes van a ver el cuadro titular que jugará ante San Carlos, yo le llamo el "Oscurantismo" al hecho de tener jugadores que se les crea una sombra, donde el técnico no ha visto un jugador valioso, eso va a pasar esta temporada, van a sobresalir jugadores que no los observamos antes, los líderes no sobresalían porque otros los opacaban", comenzó la charla con Fuad.

El mandamás fue claro cuando se refirió del cambio generacional al equipo y aduce que con la gran estructura que se ha formado en el club las cosas van a mejorar.

"Hay una realidad, en los últimos tres campeonatos hemos quedado en quinto lugar, aún cuando fuimos campeones, teníamos muchas irregularidades y se tenían que hacer cambios y este fue el momento oportuno, fuimos campeones de reservas con una gran estructura formada y se complementará con lo que estamos pretendiendo", comentó.

Una situación que no dejó pasar fue defender al club de las críticas de aficionados y prensa deportiva por el plantel que verá acción en el torneo Apertura de Liga Nacional y el campeonato internacional.

"Hay situaciones irregulares que nosotros las sabemos y no podemos decirlas porque los trapos sucios los lavamos en la casa, yo creo que en Real España van a salir más situaciones que ya las identificó el profe Medford y está altamente contento con la plantilla que tenemos. Aquí han caído en la crítica sin haber visto al equipo, hay que observarlo hoy y el miércoles para después hablar y tener una idea diferente", comentó.

Además Abufele aprovechó para decir que la misión de Real España en este torneo centroamericano es ganarlo.

"Ante Alajuelense es un partido muy importante, nosotros queremos ganar la Liga Premier, es una copa en la que participan los equipos que más sobresalen en toda la historia, donde la empresa patrocinadora identificó quiénes son los más representativos del país", agregó.

Fuad hizo un anuncio importante en cuanto a las televisora que tiene los derechos del equipo tras la consulta de un aficionado.

"En año y medio se termina el contrato con Televicentro, a pesar de todo lo que digan los aficionados, ellos le han dado un buen valor económico al club que por cierto vale mucho, en este momento estamos retomando negociaciones con algunos canales nacionales e internacionales, personalmente con los que estamos hemos tenido mucha apertura y colaboración a la hora de darnos prioridad", cerró.