Lionel Messi ataca otra vez a la Conmebol: "No tenemos que ser parte de esta corrupción"

Argentina derrotó (2-1) a Chile y se quedó con el tercer lugar de la Copa América 2019. Los goles los hicieron Sergio Aguero y Paulo Dybala por la selección albiceleste. Por la escuadra chilena descontó Arturo Vidal.

Te puede interesar: ¡El polémico gesto de Messi tras conquistar el tercer lugar de la Copa América!

Lionel Messi, uno de los protagonistas del partido, salió molesto tras la expulsión que sufrió al minuto 38 tras irse a los 'empujones' con Gary Medel que también vio la tarjeta roja por parte del árbitro.

Luego del partido, Messi dio declaraciones y se mostró enojado por haber dejado a su selección con 10 hombres y por el mal arbitraje que sufrió Argentina durante toda la competición.



"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol", dijo la 'Pulga' tras el encuentro para Tyc Sports.

Y agregó: "Con una amarilla se hubiese terminado para los dos. Me pueden haber pasado factura por lo que dije la vez pasada y por ahí fue mandado".

Messi, también se refirió a Gary Medel, jugador con el que tuvo el fuerte encuetro: Él (Medel) es un jugador que siempre va así que tiene muchas de estás peleas dentro de un partido, te repito no era para roja para ninguno de los dos, antes de empezar el árbitro me dijo que era de hablar mucho y espero que nos llevemos bien, y a la primera me echa".

En cuanto a una posible sanción por parte de Conmebol por sus declaraciones afirmó: "Que hagan lo que quieran, la verdad hay que decirla, yo me voy tranquilo con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que fue en crecimiento y espero que se respete".



Sobre la final entre Brasil y Perú:"Lamentablemente veo que está armada la Copa para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final".



Lionel Messi solo pudo marcar un gol en el torneo, que fue contra Venezuela en la jornada dos de la fase de grupos de la Copa América.