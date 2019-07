Medford, molesto tras recibir goleada del San Carlos: “El marcador es muy feo y me enoja”

Con el rostro cabizbajo y con la preocupación de corregir los errores en el 4-1 ante el San Carlos en el amistoso en el Morazán, Hernán Medford, técnico de Real España, no dudó en resaltar lo malo de su equipo.

Real España es goleado en el Morazán por el San Carlos de Costa Rica

“A nivel futbolístico cuando se dan estos marcadores no puede objetar nada, si uno lo analiza con un video sí, le dije a mi asistente que me sacara las estadísticas cuántos remates nos hicieron a la portería, quiere decir que no hay que quitarle mérito al San Carlos que aprovechó los errores garrafales de nosotros”, señaló el entrenador tico.

Medford hizo hincapié en los errores en defensa que marcaron el rumbo del partido.

“Tenemos que corregir eso, vamos a trabajar para que estos errores no vuelvan a pasar, para eso son estos partidos, ya cuando comience el torneo el miércoles no hacerlos”, apuntó.

Para nada contento, Hernán arguyó que este resultado lo marcó. “El marcador es muy feo y lo enoja a uno, más cuando solo es de nosotros, el jugador tiene que estar más comprometido y concentrado, sin quitarle mérito al San Carlos porque los aprovecharon”.

''¿Puede traer más refuerzo el Real España por los resultados que se han dado en los amistosos?'', fue una de las consultas a Medford.

“No sé porque insisten con eso, no le metan a la gente, el año pasado el equipo andaba refuerzos que eran figuras, ¿y qué pasó? Ante un proyecto nuevo y entienden de fútbol tienen que juzgar con el tiempo, en partidos amistosos no pueden hablar de esas cosas”, finalizó.