¿El 'Gigante de la Concacaf'? Los seleccionados de México responden con contundencia

México se adjudicó la Copa Oro 2019 tal como se lo propuso, según comentaron su capitán, Andrés Guardado, y el héroe de la noche, Jonathan dos Santos, tras vencer 1-0 a Estados Unidos en la final jugada en el Soldier Field de Chicago.

"Fue por lo que vinimos, lo dije desde el primer día. De nada hubiera valido lo que se hizo antes si no nos llevábamos la Copa", expresó Andrés Guardado al término del partido.

"Gracias a Dios se consiguió en un escenario inolvidable y en el clásico de la zona. Estoy muy contento y muy satisfecho", dijo Guardado, quien ganó la Copa Oro por tercera ocasión. Antes lo hizo en las ediciones de 2011 y 2015.

Por su lado el portero Guillermo Ochoa resaltó que el equipo mexicano pudo soportar la presión de tener que ganar cada partido ante rivales cada vez más complicados.

"Estoy muy contento por el grupo, la verdad es que fue un esfuerzo muy grande de todos. Sabemos lo que cuesta jugar y jugar y jugar, somos una selección de jugadores comprometidos y merecemos el triunfo", dijo Ochoa quien ha ganado cuatro Copas Oro (2009, 2011 y 2015).

El capitán Andrés Guardado se mostró emocionado tras levantar su primer Copa Oro bajo esa condición. Memo Ochoa, a sus espaldas, fue Guante de Oro del torneo y también valoró positivamente este logro.

Jonathan dos Santos, el autor del gol del triunfo, valoró que "estoy feliz por poder ayudar al equipo y aportar mi granito de arena. Todo llega en su momento y llegó en un partido muy importante", apuntó dos Santos, campeón de la Copa Oro en 2015 y 2019.

Cerrando, Guardado indicó que a pesar de haber vencido al archirrival, rechaza que se les cuelgue la etiqueta de 'Gigante de la Concacaf': "No me gusta el mote, eso es para la prensa, nosotros seguiremos trabajando con la misma humildad y tratar de demostrar que somos un equipo importante y no solo en la Concacaf", apuntó.