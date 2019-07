Gerardo Martino tras ganar Copa Oro: "Vamos por buen camino y no solo por el resultado de hoy"

El técnico argentino de la selección de México Gerardo Martino celebró este domingo el título de la Copa Oro tras ganar 1-0 a Estados Unidos en la final y valoró que el equipo azteca va "por buen camino".

México derrotó a Estados Unidos con golazo de Jonathan Dos Santos

"Sigo insistiendo que vamos por buen camino y no solo por el resultado de hoy. El otro día decía que nada cambiaba por el resultado de hoy (...) Empiezan a aparecer jugadores jóvenes que encajan bien. Sigo diciendo que seremos mejores con otros que no han podido venir por diferentes circunstancias. No tenemos ningún motivo para no ser mejores con algunos jugadores que no han venido. Estoy muy contento por cómo van funcionando estos primeros seis meses de gestión", dijo el Tata en conferencia de prensa.

"Disputar una competencia internacional y ganarla tiene el relieve que otorga jugar en una competencia de esta naturaleza. Nosotros lo valoramos porque hemos sido justos ganadores tras seis partidos jugados. Nadie pensaba que fuera a ser un desfile en esta copa", agregó.

El rosarino ganó su primera copa internacional luego de caer en las Copas América de 2011 con Paraguay y de 2015 y 2016 con Argentina.

"Con tanto recorrido, el tema de la presión uno lo va manejando de una manera distinta. Estoy contento porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Hoy jugamos contra uno de los mejores equipos de la Copa Oro y con una hora más de juego (por las prórrogas respectivas en semifinales contra Haití y cuartos de final ante Costa Rica). Han hecho un buen esfuerzo y un buen partido. Me pone contento porque también ha sido mi primer título internacional. Tenía muchas finales y muchas derrotas y esta acaba un poco esa racha de derrotas", señaló el Tata entre risas.

Martino también destacó a los jugadores de la liga local, que conformaron gran parte de su convocatoria y que resultaron clave en la obtención del título.

"Me parece que nosotros en el fútbol mexicano local tenemos a jugadores importantes. La mayoría de los que jugaron hoy juegan en el fútbol local. Yo siempre dije que a mí lo que más me interesaba era que mis jugadores tuvieran ritmo y luego en qué liga juegan. Lo que tenemos que tener es convicción para trabajar y para llevar adelante la idea. En mi opinión lo hicimos regular en el primer tiempo y muy bien en el segundo tiempo", apuntó Martino.