Andrés Guardado: "Veníamos por la Copa Oro, lo dije desde el primer día",

México se adjudicó la Copa Oro-2019 tal como se lo propuso, comentó su capitán Andrés Guardado, el domingo tras vencer 1-0 a Estados Unidos en la final jugada en el estadio Soldier Field de Chicago.

"Fue por lo que vinimos, lo dije desde el primer día. De nada hubiera valido lo que se hizo antes si no nos llevábamos la Copa", expresó Guardado al término del partido.

"Gracias a Dios se consiguió en un escenario inolvidable y en el clásico de la zona. Estoy muy contento y muy satisfecho", dijo Guardado, quien ganó la Copa Oro por tercera ocasión. Antes lo hizo en las ediciones de 2011 y 2015.

A pesar de haber vencido a Estados Unidos en la final, el capitán del 'Tricolor' rechazó que a México se le cuelgue la etiqueta de 'Gigante de la Concacaf'.

"No me gusta el mote, eso es para la prensa, nosotros seguiremos trabajando con la misma humildad y tratar de demostrar que somos un equipo importante y no sólo en la Concacaf", apuntó Guardado.