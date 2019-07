Troglio responde a Diego Vázquez, habla de Héctor Vargas y revela por qué salió Wilson Palacios

Pedro Troglio ya va encaminado y empapándose de trabajo y conocimiendo con su Olimpia, club que tiene tres años de no salir campeón de Liga Nacional.

Por lo tanto, el club, bajo su mando, trabaja pensando en diciembre levantar la copa y arrebatársela a un Motagua, que como bien él lo reconoce "ha venido haciendo bien las cosas".

Troglio compareció en conferencia de prensa y habló de todo. Diego Vázquez, Héctor Vargas, los fichajes y hasta reveló que él no fue quien decidió no contar con Wilson Palacios.

El estratega argentino tiene una prueba muy buena antes del comienzo del torneo y es ante el Herediano por la Copa Premier Centroamericana, del cual también dialogó.

LO QUE DIJO:

La pretemporada: "Digamos que es un poco atípica la preparación, porque se juega este torneo (Copa Premier), los partidos se toman como preparación pero un club como Olimpia gana todo lo que juega".



Jugadores convocados a la selección: "Generalmente cuando llegas a un equipo grande, tenes este problema de la convocatoria de los jugadores, tenemos la suerte de contar con Rembrandt Flores, Jorge Álvarez y Alejandro Reyes que los hemos pedido. Estamos justos para comenzar".



El plantel ¿cómo lo ve?: "Muy bueno el nivel que tengo de jugadores, predisposición táctica es lo que le queremos dar, pero hay un compromiso".



Acerca del tema de Chirinos, Bengtson y Deybi: "Hay jugadores como Michaell Chirinos, Bengtson y Deybi Flores que estamos en la expectativa que se queden, como entrenador quiero que se queden, pero la idea es llevarlos a ganar una diferencia importante a otras ligas, quiero tener la resolución de este caso pero tengo que esperar unos 20 días más, mientras, arranco con este equipo".



¿Los utilizará ante Herediano?: "A Chirinos sí puedo utilizarlo porque es del club, pero Flores y Bengtson no porque no son del club porque no tienen nada firmado".

Pedro Troglio adelantó que Edrick Menjívar jugará ante Herediano.

Sobre Edder Delgado: "Estamos viendo qué pasa con Deybi, por ahora Edder está en la expectativa, la intención es ver las formativas también para agregar a algún joven más".



Mensaje al equipo previo a juego ante Herediano: "Nuestra intención es que los jugadores hagan lo que se hace en las prácticas de fútbol. El jueves hay que empezar a ver algo de lo que quiero".



Titulares Ferrari y Garrido: "La intención es que Jonathan Ferrari y Matías Garrido empiecen a jugar porque tienen mucho más trabajo en las piernas, necesitan aflojarse jugando, Cristian Maidana llegó la semana pasada y entrará desde el banco".



¿Es Olimpia el equipo que se imaginó?: "Cuando vengo a un equipo grande es esto, que haya una práctica a las ocho de la mañana y que vengan todos ustedes a cubrir, en cuanto al nivel, lo que dije, encontré un nivel técnico muy bueno del jugador hondureño".



Preguntan por jugadores hondureños: "He empezado a recibir llamado de gente amiga de Italia y Argentina preguntando si hay material y lógicamente sí hay material, hay un plantel de buenos jugadores, rescato la predisposicion de ellos".



Salida de Wilson Palacios: "Yo cuando llegué, el club había tomado decisiones sobre algunos jugadores a las cuales dejamos que el club las tomara, yo encontré el plantel que encontre y empecé a trabajar y no estaba Palacios ahí".