Félix Crisanto: "En unos días se va a confirmar si continúo o me voy"

El futuro próximo del futbolista hondureño Félix Crisanto en Motagua de cara a la próxima temporada, sigue en vilo ante la posibilidad de una puerta abierta para regresar al fútbol mexicano.

Actualmente el defensor de 28 años, está realizando su pretemporada con el conjunto ciclón en San Juan, Tela, mientras su representante hace esfuerzo por mantenerlo en el extranjero.

“Por ahora estoy enfocado en el equipo haciendo las cosas de la mejor manera. Sobre mi situación, en unos días se va a confirmar si continúo o me voy a ir. Solo toca esperar cuál Yo pertenezco a Motagua, tengo contrato, lo respeto, he hablado con el profe, así que todo tranquilo".

Y agregó: “En México hicimos las cosas de la mejor manera, hay puertas abiertas, mi agente se está moviendo en eso. Lo único que me queda es trabajar con el equipo y cualquier cosa estaremos al tanto”.

Sumado a ello, Crisanto dice sentirse a gusto en caso de que no le salga opción alguna para salir, traducido de la atención de sus compañeros y el visto bueno del cuerpo técnico.

“Salí bien y los compañeros me han recibido de buena manera; si sale algo en los próximos días me iré, de lo contrario me quedo”, cerró.

En la última campaña Crisanto militó en Lobos Buap (ahora desaparecido de la Liga MX), sin embargo, su cesión culminó. En caso de que su representante concrete las opciones, podría volver a fútbol azteca.