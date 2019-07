Kervin Arriaga confiesa que Marathón también está interesado en su fichaje

Follow @GustavoRocaGOL

Kervin Fabián Arriaga (21 años) es uno de los nombres de moda en el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.

El mediocampista hondureño del Platense, que hace unos días se anunció que jugaría con el Olimpia, pues en las últimas horas todo eso se ha parado por un interés del Marathón, club que también ha apostado por su fichaje.

Así lo ha ha dado a conocer el propio futbolista que está bajo régimen de selección Sub-23 preparando los juegos ante Nicaragua clasificatorios al Preolímpico de Tokyo-2020.

"La verdad no sé muy bien cómo está ese tema, sí me lo comunicó la directiva que estaban en negociaciones con Olimpia pero no he sabido más en estos días", contó, quien a su vez aclaraba que: "me queda un año de contrato con Platense pero en el transcurso de estos días me he dado cuenta que han estado negociando mi pase con Marathón, como que están interesados en mi fichaje, pero se va a hacer lo que Dios tiene preparado para mí".

Consultado sobre en qué institución le gustaría jugar, aseguró: "De pequeño mi sueño fue jugar en Liga Nacional, ahora lo segundo es que se haga lo que Dios quiera y tenga preparado para mí, esto es fútbol, no puedo decidir por ninguno de los dos, solo seguir haciendo mi fútbol y abriendo puertas que es lo importante".



Dándole vuelta a la página, Kervin Arriaga asegura que la competencia en la Sub-23 preolímpica es fuerte.

Kervin Arriaga es uno de los mejores futbolistas con los que cuenta el Platense.

"Aquí nadie tiene un puesto seguro, sabemos la calidad de jugadores y la competencia que hay. Lo que hacemos es buscar un puesto cada uno y aprender lo que nos enseña el profesor", aseguró.



"Se sabe la responsabilidad que tenemos. Lo que buscamos es el pase para poner en alto el nombre de Honduras y enorgullecer a nuestras familias", argumentó el jugador del Platense.



¿Lo desconcentra estar siendo mencionado en Olimpia y Marathón?, se le consultó. "No me desconcentra porque estoy enfocado hoy en la selección, al salir de aquí tengo que enfocarme en el club que esté interesado en mí, mientras esté aquí lo importante será la selección", puntualizó.

¡Debutó... pero como papá!

Antes de unirse a la selección preolímpica, Kervin Arriaga debutó pero como papá, por lo que expresó. "Feliz por la bendición que Dios me ha regalado en estos días, sabemos la responsabilidad que tenemos como padre ahora, tengo que buscar darle todo a mi hijo, tengo que luchar por él".