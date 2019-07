Jorge Claros, volante de Real España, recordó su pasado en el Alajuelense de Costa Rica

Seguir a @fredyro19

Su pasado como jugador del Alajuelense hace que Jorge Claros, volante de Real España, sea voz autorizada para analizar el partido que este miércoles inaugura la primera edición de la Copa Premier Centroamericana (8:30 pm).

El 'Pitbull' menciona que en "lo poco que vi del partido contra Saprissa, intenta salir jugando" y eso hay que tomarlo en cuenta, además que "la estructura que están conformando es buena", algo "normal en un equipo grande".

Contar con un ex saprissista como Hernán Medford en el banquillo no es motivo para confiarse, estima, puesto que "más allá de que el entrenador le diga a uno, uno tiene que saber lo que se va a jugar, yo jugué allá y los jugadores saben lo que representa Alajuelense a nivel de Concacaf", valoró.



No puede opinar sobre la línea que lleva la Máquina, ya que "es prematuro ponernos en qué dimensión estamos, el último partido con San Carlos fue una noche mala y no se dio lo que queríamos grupalmente", rememoró.

Sí acepta que esta ante los 'manudos' "es un bonita oportunidad para reivindicarse con el equipo, uno mismo y la afición".



De su etapa por el equipo de la capital tica San José reflexiona más que todo en que "tengo amigos ahí, paso hablando frecuentemente con ellos, me trataron muy bien, a todo el hondureño que ha llegado lo han tratado de la misma manera", reconoció.

En dialogo para el Facebook Live de DIEZ, Claros dijo que "por la rivalidad que hay entre equipos grandes sabemos que no será nada fácil" el duelo ante los costarricenses.

Rematando su comparecencia, habló de Roger Rojas, Henry Figueroa, Alex López y Luis Garrido: "Hay compatriotas ahí que son muy buenos jugadores y sabemos lo que representan hoy en día para la liga".