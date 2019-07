Medford sobre el proyecto en Real España: "No es fácil, el que no lo entendió que se compre un librito de fútbol"

Hernán Medford, técnico del Real España, habló del proyecto que está liderando y del partido ante Liga Alajuelense por el inicio de la Copa Premier Centroamericana.

El timonel aurinegro considera especial enfrentar al equipo tico, pero no considera que lleva ventaja.

¿Cómo llega Real España al juego con Alajuelense?

La pretemporada la ha sufrido un poco, ha sido fuerte. La parte futbolística todavía es difícil verla, se necesita seguir acumulando minutos de fútbol para ello. Que los muchachos vayan adquiriendo la filosofía que uno le esté pidiendo.

¿Qué es lo más peligroso que ha visto del Alajuelense?

No le voy a decir lo peligroso que tiene, es como avisarle al Alajuela sus fortalezas, del rival no se habla. Tengo un gran respeto por ser un rival de gran tradición en Centroamérica, por eso resulta ser un partido interesante con equipos históricos, uno acaba de cumplir 100 años y Real España 90. Interesante por historia y por lo que representan ambos en un torneo que está iniciando y que lo queremos ganar.

¿Cuánto beneficia a su equipo amistosos de este nivel?

Al ser un torneo no hay amistosos, eso no existe en un torneo donde se gana algo. No se gana plata, pero se gana prestigio y eso vale. Den por seguro Todos van a muerte con todos. Obviamente es difícil porque es inicio de pretemporada, vienen de mucho trabajo físico, va a ser difícil verlos como quieren, pero trataremos de hacer lo mejor.

¿Es una ventaja para Real España que conozca bien el fútbol de Costa Rica?

No es ninguna ventaja, si fuera así siempre ganaría el que conoce al rival. Tanto ellos nos conocen como nosotros a ellos. Nos vieron en el partido con San Carlos, aparte tienen entrenador nuevo que no conozco. La ventaja la tomarán los jugadores en la cancha.

¿Qué tan es especial es enfrentar a equipos ticos aquí en Honduras?

Tiene un ingrediente estar aquí y enfrentar un equipo tico. Pero es un torneo, quizá no oficializado por Concacaf, pero es un torneo que vamos a buscar ganar y enfrentar a los compatriotas tiene un ingrediente extra.

¿Qué implica que todos los equipos son de tradición en sus países y Centroamérica?

Todos los equipos son tradicionales en su país y tienen una rica historia, se va a tornar un torneo interesante. Todos lo vana tomar en serio porque es de orgullo, ténganlo por seguro.

¿Estas semanas de trabajo le ha permitido ir encontrando a las piezas que suplan a los experimentados que se marcharon?

Hay tiempo todavía, falta mucho, no es fácil esto. Lo dije desde un principio muy claro, el que lo entendió es que sabe de fútbol y el que no lo entendió, pues que se compre un librito de fútbol porque no sabe nada. Proceso, tiempo y jóvenes. Son tres detalles. Felicito al que lo entendió, el que no lo quiera hacer pues me vale.

¿Siente la obligación que el equipo debe ganar este torneo?

Acabo de decir que es un proceso y ahora me dice que es una obligación. Quizá es de los que no ha entendido.

¿A qué aspira Real España en esta competencia?

Siempre voy a decir que aspiramos a ganarla, porque puedo soñar, ojalá que se vuelva realidad. Es difícil, porque estamos en un proceso y tenemos jóvenes, pero vamos con la mentalidad de ganarla.

¿Visualiza algún equipo como el más difícil de su grupo?

Todos los tradicionales de Centroamérica tienen la misma oportunidad, cada quien que ponga su favorito. Yo no puedo siendo participante.

¿Le da un plus a los equipos este torneo?

Se copio un poquito de lo que se hace en Europa que vana estados Unidos. Este torneo que implementó Tigo que felicitarlos de hacer esto de jugar buenos partidos antes de iniciar el torneo.

¿Esto le puede ayudar a los jugadores que son seleccionados nacionales?

Todo suma, cuando vine aquí les pregunté cuántos seleccionados habían y solo uno. No puede ser, tienen ponerse las pilas para que haya más, porque no es de decir soy del Real España y ya deben ser convocados, tienen demostrarlo, eso es un propósito.

¿Este roce que trajo el partido de Costa Rica y Premier Centroamericana cuán importante será para su grupo de jóvenes?

Importante. Así es como los muchachos van agarrando fútbol y confianza. Entendemos que los jóvenes pasan una etapa que cuando llegan a Primera hay que entenderlos, no es tan fácil. Pero vamos a trabajar para que más rápido se puedan lograr cosas.

¿Luis Marín de San Carlos dijo que de todos los equipos enfrentó, al Real España fue el más complicado?

Yo analizando el 4-1, les dije a los muchachos que fueron cuatro errores. Al portero le expliqué cuantas atajó, ninguna, ni un remate. Tuvo que sacar cuatro de adentro por errores, eso hay que ir corrigiendo, perdés un partido por un marcador que pareciera que nos pasaron por encima. Hicimos un partido aceptable, pero con un marcador desastroso. Pero lo que cuenta al final es cuando empiezan los puntos.

¿Se sueña con el campeonato en Liga Nacional?

Se sueña. No prometo nada, todos podemos soñar. ¿Se pueden cumplir los sueños?, sí. Si no es ahora, puede ser después. La idea es ir con esa mentalidad positiva.